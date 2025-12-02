Mercato : L’OM prêt à se battre avec deux cadors européens pour cette pépite de 18 ans ?

Selon le média croate Germanijak, l’Olympique de Marseille se serait positionné sur un jeune talent qui fait beaucoup parler de lui en Europe : Branimir Mlačić. À seulement 18 ans, le défenseur central du Hajduk Split enchaîne les performances solides au cœur d’une saison particulièrement réussie pour son club formateur. Actuellement deuxième du championnat croate à un point du Dinamo Zagreb, le Hajduk voit l’un de ses plus grands espoirs attirer l’attention des plus grosses équipes européennes — une situation qui complique les ambitions marseillaises.

Toujours selon Germanijak, le jeune droitier figure désormais parmi les priorités du Real Madrid, qui surveille attentivement le marché des défenseurs centraux en vue des prochaines saisons. Le média croate évoque également l’intérêt marqué de l’Inter Milan, ce qui confirme la montée en puissance fulgurante du joueur depuis plusieurs mois. À seulement 18 ans, Mlačić s’est imposé comme un titulaire important du Hajduk Split et représente l’une des révélations du championnat croate.

Une concurrence redoutable pour l’OM concernant Branimir Mlačić

Face à cette demande grandissante, la direction du club de Split aurait fixé un prix de départ d’au moins 6 millions d’euros pour entamer des discussions. Une somme significative pour un joueur aussi jeune, mais qui reflète son potentiel et les performances déjà remarquables qu’il affiche.



Pour l’OM, toujours en quête d’opportunités à fort potentiel sur le mercato, cette piste incarne parfaitement la stratégie du club : repérer des talents émergents avant qu’ils n’explosent sur la scène internationale. Toutefois, la concurrence de clubs comme le Real Madrid ou l’Inter Milan place la formation marseillaise face à un défi de taille dans cette course à la pépite.

Cette rumeur venue de Croatie souligne une nouvelle fois la volonté marseillaise d’anticiper et d’explorer des profils rares. Reste à savoir si les dirigeants olympiens ont les moyens — et le timing — pour rivaliser avec des géants européens déjà prêts à dégainer. Quoi qu’il en soit, la piste Mlačić confirme l’attention grandissante que suscite le jeune défenseur, dont l’évolution continuera d’être suivie de près dans les prochaines semaines.