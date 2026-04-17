Mercato : L’OM prêt à tenter un coup à moins d’1M€ ?

En pleine lutte pour une qualification directe en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille anticipe déjà son mercato estival. Le club phocéen multiplie les pistes pour renforcer son effectif, notamment en défense. Selon les informations de FootMercato, l’OM s’intéresse de près à un jeune talent écossais prometteur.

Un pari sur la jeunesse pour l’OM

Dans une stratégie de recrutement tournée vers l’avenir, l’Olympique de Marseille surveille attentivement le profil d’Alfie Osborne. Ce défenseur central écossais, qui atteindra la majorité en juillet prochain, attire déjà l’attention de plusieurs clubs européens. L’OM n’est donc pas seul sur ce dossier, preuve du potentiel reconnu du joueur.

Actuellement sous contrat avec le club écossais de Hearts, Alfie Osborne se distingue par son profil physique impressionnant. Du haut de ses 1m96, il possède des qualités athlétiques recherchées pour le haut niveau, notamment dans les duels aériens et l’impact défensif. À seulement 17 ans, il affiche déjà une maturité intéressante sur le terrain.

Un profil international déjà affirmé

Autre élément qui renforce l’intérêt de l’OM : le statut international du joueur. Alfie Osborne est en effet capitaine de la sélection d’Écosse U19, un rôle qui témoigne de son leadership précoce et de son importance au sein de sa génération.

Cette expérience internationale constitue un atout supplémentaire dans l’évaluation du joueur par les recruteurs marseillais. Elle suggère également une capacité à gérer la pression, un critère essentiel pour évoluer dans un club à forte exigence comme l’Olympique de Marseille.

🚨EXCL: 🔵⚪️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #Ligue1 | ❗️L’OM suit de près le jeune défenseur central écossais Alfie Osborne (18 ans) ➡️ Concurrence de clubs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪🇮🇹🇪🇸https://t.co/zIPssLlQw0 pic.twitter.com/KtRzqeg4YN — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 16, 2026

Une opportunité financière accessible

Sur le plan contractuel, Alfie Osborne est lié à Hearts jusqu’à l’été 2026. Toutefois, son statut de jeune joueur permettrait à un club intéressé de s’attacher ses services via une indemnité de formation estimée à environ 220 000 euros.

Ce montant relativement faible en fait une cible particulièrement attractive pour l’OM, qui pourrait ainsi réaliser un investissement à fort potentiel sans prendre de risque financier majeur. Dans un marché où les prix explosent, ce type d’opportunité est de plus en plus recherché.

Un dossier à suivre de près

Si aucun accord n’est encore évoqué à ce stade, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Alfie Osborne s’inscrit dans une logique claire : anticiper l’avenir tout en consolidant son effectif. La concurrence européenne sur ce dossier pourrait toutefois compliquer les négociations.

Le club phocéen devra donc se montrer convaincant pour attirer le jeune défenseur dans son projet. Une chose est sûre, ce dossier mercato pourrait rapidement évoluer dans les prochaines semaines.