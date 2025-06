Mercato : L’OM proche de s’offrir un international U17 !

L’Olympique de Marseille serait sur le point de finaliser la signature de Félix Bienck, prometteur latéral gauche du Paris FC de la génération 2007, selon L’Équipe. L’international U17 français (4 sélections) se rapprocherait fortement de rejoindre le club marseillais. Son profil plaît également à l’AS Monaco, qui suit de près ce défenseur polyvalent : il peut évoluer comme central ou latéral, ce qui renforce son attrait pour les recruteurs du sud de la France.

Félix Bienck est né le 26 mai 2007 à Poissy, en région parisienne. Âgé de 18 ans, il mesure 1,85 m et joue actuellement avec les U19 du Paris FC, où il est sous contrat depuis juillet 2024. Il a fait ses débuts en sélection avec les U16 en février 2023, puis a accumulé 4 capes en U17, sans trouver le chemin des filets .

En club, ses statistiques pour la saison 2024/25 sont solides : 22 matchs joués, dont 21 en championnat national U19, pour 2 passes décisives et 1 but en Coupe Gambardella, totalisant 1 888 minutes de jeu. Ces performances témoignent de sa régularité et de son endurance.

Détails du transfert vers l’OM

Selon L’Équipe, l’OM prépare l’avenir avec ce recrutement. Une offre concrète pour un contrat professionnel de quatre ans serait en cours de finalisation. Le club marseillais a su convaincre Bienck grâce à un projet sportif ambitieux, incluant une progression rapide vers l’équipe première. « Le projet proposé par la direction sportive de Marseille l’a convaincu » précise la source.

Objectifs sportifs et perspectives

Polyvalence défensive : Bienck peut évoluer comme central ou latéral , un atout énorme pour l’ OM .

: Bienck peut évoluer comme ou , un atout énorme pour l’ . Profil physique : Avec ses 1,85 m , il dispose d’un gabarit intéressant pour la récupération et les duels.

: Avec ses , il dispose d’un gabarit intéressant pour la récupération et les duels. Formation poussée : Formé à Argenteuil , Saint-Ouen-l’Aumône , puis Paris FC depuis 2021, il bénéficie d’un solide parcours en catégories jeunes.

: Formé à , , puis depuis 2021, il bénéficie d’un solide parcours en catégories jeunes. Développement international : Recruté dès l’U16, international U17, il suit une trajectoire ascendante au niveau national.

: Recruté dès l’U16, international U17, il suit une trajectoire ascendante au niveau national.

L’arrivée de Bienck s’intègre dans la stratégie du club phocéen de renforcer sa filière de jeunes talents, à l’image d’autres recrues prometteuses. En sécurisant ce profil dès maintenant, l’OM espère le voir devenir un pilier défensif à long terme, capable d’évoluer en Ligue 1 et en Coupes européennes.