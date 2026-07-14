Mercato : L’OM prolonge (encore) ce milieu de terrain ?

Selon Africafoot, l’Olympique de Marseille s’apprête à prolonger d’une année supplémentaire le contrat de Nouhoum Kamissoko. Le milieu malien de 21 ans, qui a effectué ses premiers pas en Ligue 1 en fin de saison dernière, continuerait ainsi son développement sous les couleurs olympiennes.

L’Olympique de Marseille miserait sur l’un de ses jeunes espoirs. D’après Africafoot, Nouhoum Kamissoko est en passe de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire avec le club phocéen. Une décision qui confirmerait la volonté de l’OM de poursuivre le développement du milieu défensif malien au sein de son effectif.

Le joueur est actuellement lié au club jusqu’en juin 2027. Selon le média spécialisé, cette nouvelle prolongation s’inscrirait dans la continuité de la confiance accordée au joueur depuis plusieurs mois.

L’OM miserait sur la progression de Nouhoum Kamissoko

Arrivé à Marseille durant l’été 2023 en provenance de l’académie malienne des Étoiles du Mandé, Nouhoum Kamissoko a progressivement franchi les différentes étapes de sa formation.

Avant de découvrir l’équipe première, il s’est imposé avec la réserve olympienne, dont il a porté le brassard de capitaine. Selon Africafoot, le milieu de terrain a disputé 18 rencontres avec l’équipe réserve, inscrivant deux buts, avant d’être intégré au groupe professionnel.

En fin de saison 2025/26, il a effectué ses débuts en Ligue 1 avec l’OM et compte déjà trois apparitions dans l’élite.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Une confirmation encore attendue

Toujours selon Africafoot, cette prolongation doit permettre à Nouhoum Kamissoko de poursuivre son ascension au sein du club marseillais. Le média rappelle également que le joueur avait déjà prolongé son contrat au mois de mars dernier.