Mercato : l’OM reste bloqué, ces trois bons coups en prêt filent à Lyon, Lille et Monaco…

Alors que l’Olympique de Marseille doit encore réduire sa masse salariale avant de pouvoir recruter, plusieurs concurrents directs en Ligue 1 ont choisi la formule du prêt pour renforcer leur effectif. L’OL a récupéré Loïs Openda, le LOSC a officialisé Dilane Bakwa et Monaco avance sur Pape Matar Sarr. Trois profils qui auraient également pu correspondre aux besoins actuels de l’OM.

Openda et Bakwa, deux renforts déjà bouclés

Le contraste est forcément frappant avec la situation marseillaise. Toujours dans l’attente de pouvoir débloquer son mercato, l’OM voit plusieurs concurrents avancer avec des opérations peu coûteuses à court terme.

L’Olympique Lyonnais a ainsi officialisé l’arrivée de Loïs Openda sous la forme d’un prêt payant de 3,5 millions d’euros en provenance de la Juventus. Le club italien prendra en charge une partie du salaire de l’attaquant belge. Après une saison compliquée à Turin, Openda tentera de retrouver le niveau affiché à Lens puis au RB Leipzig.

De son côté, le LOSC a officialisé le prêt de Dilane Bakwa pour une saison, sans option d’achat. L’ailier de 23 ans connaît déjà parfaitement la Ligue 1, avec 10 buts et 16 passes décisives en 76 rencontres. Son profil de joueur de percussion sur le côté droit aurait pu correspondre à un besoin identifié à Marseille après le départ de Mason Greenwood.

Monaco avance sur Pape Matar Sarr

L’AS Monaco pourrait également profiter de cette logique de prêt. Pape Matar Sarr, milieu de terrain de Tottenham, se rapproche du club de la Principauté. Le Sénégalais de 23 ans aurait déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec Monaco et échangé avec l’entraîneur Filipe Luís. Il reste désormais aux deux clubs à s’entendre.

Là encore, son profil aurait pu être intéressant pour l’OM, qui cherche à renforcer son milieu dans cette fin de mercato avec le possible départ d’Hojbjerg.

La comparaison avec Marseille est donc difficile à éviter. Openda, Bakwa et potentiellement Sarr sont trois joueurs expérimentés, disponibles sous forme de prêt et capables d’apporter rapidement une plus-value sportive.

Mais l’OM reste pour l’instant contraint par sa situation financière. Tant que la masse salariale n’aura pas suffisamment baissé, la direction ne peut pas activer librement les dossiers préparés pour Bruno Genesio.