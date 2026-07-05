Mercato: L’OM se fait doubler pour ce colosse défensif ?

L’Olympique de Marseille pourrait voir une piste défensive lui échapper. Selon plusieurs médias et le journaliste Rudy Galetti, l’Olympiacos a trouvé un accord avec Sandefjord pour le transfert de Zinedin Smajlovic, un défenseur central de 22 ans également suivi par l’OM. Le montant de l’opération pourrait atteindre 6 millions d’euros, bonus compris.

L’Olympiacos aurait trouvé un accord avec Sandefjord

Le dossier Zinedin Smajlovic (1m91) semble prendre une nouvelle tournure. D’après le journaliste Rudy Galetti, l’Olympiacos est parvenu à un accord avec Sandefjord concernant le transfert du défenseur central suédois d’origine bosnienne.

🚨🤝 Olympiacos have reached an agreement with Sandefjord over the transfer fee for Zinedin Smajlović. The deal could reach €6m including bonuses, making it the biggest sale in Sandefjord’s history. The centre-back was also named in the 2025 Eliteserien Team of the Season. pic.twitter.com/DK1NS7Uyid — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 4, 2026

Selon cette même source, l’opération pourrait atteindre 6 millions d’euros, primes incluses, ce qui représenterait la plus importante vente de l’histoire du club norvégien. Si les derniers détails sont finalisés, le club grec prendrait ainsi une nette avance dans un dossier qui a suscité de nombreuses convoitises en Europe.

Auteur d’une saison remarquée en Norvège, Zinedin Smajlovic a été nommé dans l’équipe-type de la saison 2025 d’Eliteserien, confirmant son statut de l’un des jeunes défenseurs les plus suivis du marché scandinave.

L’OM cité parmi les clubs intéressés

Avant cette avancée de l’Olympiacos, plusieurs sources scandinaves avaient indiqué que l’Olympique de Marseille faisait partie des clubs intéressés par le profil du joueur. L’OM était notamment cité aux côtés du Celtic, des Rangers ou encore de l’Olympiacos dans la course à sa signature.

Plusieurs médias écossais rapportaient également que le Celtic avait récemment revu son offre à la hausse, avec une proposition estimée à 3,9 millions de livres sterling, assortie de 1,7 million de livres de bonus. Malgré cet intérêt, Sandefjord ne semblait pas dans l’obligation de vendre son joueur durant ce mercato.

Outre ces clubs, Hull City, Fenerbahçe, Toulouse, Feyenoord et Lyon ont également été évoqués par différents médias parmi les prétendants du défenseur de 22 ans.

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Une piste logique malgré un secteur déjà fourni

Les informations concernant le club marseillais proviennent de journalistes et de médias scandinaves, tandis que l’accord avec l’Olympiacos est rapporté par Rudy Galetti. Même si l’OM dispose actuellement de plusieurs défenseurs centraux dans son effectif, l’avenir de plusieurs d’entre eux reste incertain durant ce mercato. Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley, Bamo Méïté et Derek Cornelius figurent tous parmi les joueurs dont la situation pourrait évoluer au cours de l’été.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le club marseillais étudie plusieurs profils afin d’anticiper d’éventuels mouvements. Mais sauf retournement de situation, l’Olympiacos semble désormais avoir pris une sérieuse option sur le recrutement de Zinedin Smajlovic.