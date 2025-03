Mercato : L’OM se fait doubler pour ce talent marocain ?

L’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché des jeunes talents en Europe. Selon Sky Sport Allemagne, le club phocéen s’intéresse à Ayoub Chaikhoun, jeune milieu de terrain de 19 ans évoluant à l’Eintracht Francfort.

Mais l’OM n’est pas seul sur ce dossier, et c’est le 1. FC Nuremberg qui semble tenir la corde pour recruter le capitaine des U19 du club allemand. D’après la même source, Bochum est également en course pour attirer le milieu marocain, mais c’est bien Nuremberg qui mène les discussions. L’entraîneur Miroslav Klose et le directeur sportif Joti Chatzialexiou déploieraient d’importants efforts pour convaincre le joueur en lui présentant un projet professionnel clair.

L’OM vise Ayoub Chaikhoun ?

Cependant, malgré des signaux positifs en faveur de Nuremberg, l’accord n’est pas encore finalisé. « De nombreux éléments indiquent que ce changement fonctionnera. Mais l’accord n’est pas encore conclu. Il n’y a pas encore de oui définitif… », précise Bild.

🆕🔴⚪️⚫️ Der 1. FC Nürnberg steht nach Sky Infos kurz davor, Ayoub Chaikhoun (19/🇲🇦) aus Frankfurt zu verpflichten. Das Top-Talent von Eintracht wird von mehreren Vereinen umworben, ua Olympique Marseille und Bochum wollen ihn. Miro Klose und Joti Chatzialexiou legen sich für… pic.twitter.com/Xx1ITQu7sz — Patrick Berger (@berger_pj) March 21, 2025



Ce milieu de terrain de 19 ans formé en Allemagne et international marocain U18 dispose d’un contrat jusqu’en 2025. Ce dernier évolue avec les U19 de Francfort. L’OM, toujours à la recherche de jeunes profils prometteurs, devra donc se montrer convaincant s’il souhaite devancer la concurrence et attirer Ayoub Chaikhoun dans son effectif.