Mercato : l’OM séduit par cette révélation offensive de Ligue 1 !

Mehdi Benatia poursuit son travail de fond sur le mercato de l’OM, à la recherche de profils prometteurs capables de renforcer le projet à moyen terme. Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, le club marseillais aurait coché un nouveau nom sur sa liste : Sidiki Chérif, jeune attaquant du SCO Angers, auteur d’un match remarqué mercredi soir au Vélodrome.

Âgé de seulement 18 ans, le Franco-guinéen a marqué les esprits lors du spectaculaire OM – Angers (2-2). En inscrivant son troisième but de la saison, Chérif a confirmé tout le bien que les observateurs pensent de lui. Formé à Angers, il s’impose peu à peu comme l’une des révélations du championnat, grâce à son sens du placement et sa capacité à faire la différence dans les petits espaces. Déjà buteur contre Monaco et Lorient, il enchaîne les prestations solides et s’affirme comme un joueur clé du SCO malgré son jeune âge.

🚨👀 Sidiki Chérif is emerging as one of Ligue 1’s brightest young talents. The 18-year-old Angers SCO striker is now on the radar of several top European clubs, impressed by his pace, strength and technical quality. 🔗 More ▶️ https://t.co/rPc4trOpMZ pic.twitter.com/MX9bY2Ure2 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) October 29, 2025

Benatia sur la piste d’un diamant brut

Toujours attentif aux jeunes talents, Mehdi Benatia n’a pas manqué de repérer la pépite angevine. D’après Rudy Galetti, plusieurs clubs européens surveillent la progression du joueur, lié à Angers jusqu’en 2028. Et parmi eux, l’Olympique de Marseille ferait partie des plus attentifs.

Le profil de Sidiki Chérif correspond parfaitement à la stratégie marseillaise : vitesse, percussion, et marge de progression importante. Pour Benatia, il s’agirait d’un investissement d’avenir, dans la lignée du travail entamé pour rajeunir et dynamiser l’effectif. Cependant, le dossier s’annonce complexe : le SCO Angers n’est pas vendeur, sauf en cas d’offre difficile à refuser.

Pour l’heure, aucun contact concret n’a été confirmé, mais le nom du jeune angevin est désormais bien présent sur les tablettes marseillaises. Si l’OM décidait de passer à l’action, il faudrait sans doute frapper fort pour convaincre un club qui tient à l’un de ses plus beaux espoirs.

Avec cette piste, Benatia montre une nouvelle fois son ambition : dénicher avant tout le monde les talents capables d’écrire l’avenir du club phocéen.