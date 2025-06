Mercato : L’OM s’intéresse à ce jeune talent du RC Strasbourg ?

Le RC Lens comme tous les autres clubs de Ligue 1, va chercher à se renforcer cet été sur le marché des transferts. Une recherche de profil qui a déjà débuté étant donné que le club serait passé à l’attaque pour le milieu de terrain de Strasbourg Junior Mwanga. Un joueur pisté également par l’OM !

Les Sangs et Ors auront connu une saison en dents de scie, eux qui se seront arrêtés aux portes des places européennes à l’issue de la saison en Ligue 1. A 5 points seulement de Strasbourg, 7ème, la qualification en Conférence League se sera jouée à peu de choses pour le RC Lens, qui va devoir penser à sa prochaine saison désormais. Et pour cela, le club entend bien recruter plusieurs joueurs.

Alors que le club a fait un sacré ménage interne et se renouvelle, les dirigeants auraient déjà identifié un joueur pour venir densifier leur milieu de terrain. En effet, d’après des informations d’Africafoot, le RC Lens aurait fait de Junior Mwanga une de ses priorités pour cet été. Le joueur de 22 ans, sous contrat avec Strasbourg, a été prêté au Havre durant la deuxième partie de saison où il aura montré de belles choses. Le média précise même que “le natif de Lyon suscite aussi l’intérêt de l’Olympique de Marseille et du club anglais de Crystal Palace…”

L’OM surveille Mwanga, Lens favori dans le dossier !

Défenseur de formation, le Français peut également évoluer au poste de milieu de terrain où il aura joué la plupart de ses match cette saison. Il aura notamment inscrit un but et délivré deux passes décisives sous les couleurs du Havre. De quoi attirer l’attention de certains gros clubs. Le RC Lens se serait déjà renseigné sur la situation du joueur et pourrait faire une première approche officielle ces prochains jours.

À 22 ans, le joueur est évalué à 6 millions d’euros par Transfermarkt. Une somme que le RC Lens pourrait mettre. Strasbourg pourrait être enclin à laisser filer son joueur contre un transfert cet été. Mwanga avait été acheté en 2023 par le club alsacien en provenance de Bordeaux pour un montant d’environ 10 millions d’euros. Il a été prêté au HAC lors de la deuxième partie de saison dernière… Une somme que les dirigeants de Strasbourg pourraient chercher à récupérer en partie si le milieu de terrain venait à partir. Un poste qui ne semble pas être une priorité pour l’OM…