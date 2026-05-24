Mercato : L’OM s’offre le “Mbappé” malien ?

L’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché africain pour dénicher de nouveaux talents prometteurs. Selon les informations publiées par Africafoot, le jeune attaquant malien Sékou Oumar Maïga a convaincu les décideurs marseillais après plusieurs semaines d’essai. À seulement 23 ans, le buteur du Binga FC pourrait ainsi s’engager avec l’OM dès le prochain mercato estival dans le cadre d’un contrat de trois saisons.

Sékou Oumar Maïga a convaincu l’OM

L’actualité mercato de l’OM s’accélère déjà en coulisses. D’après les révélations d’Africafoot, Sékou Oumar Maïga a validé son essai effectué ces dernières semaines du côté de Marseille. Le club phocéen suivait de près l’évolution de l’attaquant malien depuis plusieurs mois et souhaitait observer son potentiel dans un environnement plus exigeant avant de prendre une décision.

Le profil du joueur semble avoir séduit les recruteurs olympiens. Attaquant axial rapide et efficace devant le but, Sékou Oumar Maïga sort d’une saison particulièrement remarquée avec le Binga FC, au point d’attirer également l’attention d’autres formations étrangères.

Selon les mêmes informations, un accord serait désormais en bonne voie entre les différentes parties pour la signature du premier contrat professionnel du joueur à l’étranger. Le futur bail porterait sur une durée de trois ans à compter de l’ouverture du prochain mercato estival.

Une saison remarquée au Mali

Si son nom reste encore peu connu du grand public européen, Sékou Oumar Maïga s’est imposé comme l’une des révélations du championnat malien cette saison. Surnommé “Mbappé” dans son pays pour ses qualités de vitesse et de percussion, le jeune attaquant a inscrit neuf buts avec le Binga FC.

Ces performances lui permettent de figurer dans le top 3 des meilleurs buteurs du championnat, derrière Ibrahim Doumbia et Ibrahim Traoré. Elles lui ont également valu une nomination parmi les meilleurs joueurs des Mali Football Awards, une distinction qui confirme sa progression constante.

L’international malien en devenir a aussi franchi un cap important sur le plan international. Le joueur a été sélectionné avec les Aigles du Mali pour le match amical face à l’Iran, programmé le 4 juin prochain. Une convocation qui témoigne de la montée en puissance du buteur de 23 ans.

Le Binga FC veut conserver son attaquant jusqu’à la fin de saison

Malgré l’intérêt concret de l’Olympique de Marseille, le Binga FC ne souhaite pas précipiter le départ de son meilleur élément offensif. Actuellement deuxième du championnat malien et engagé dans la lutte pour une qualification aux compétitions africaines, le club préfère conserver son attaquant jusqu’à la fin de l’exercice.

Le départ de Sékou Oumar Maïga vers la France devrait donc intervenir dans les prochaines semaines, une fois la saison terminée au Mali. Pour l’OM, ce dossier s’inscrit dans une stratégie de recrutement tournée vers les jeunes talents à fort potentiel capables d’être développés sur le long terme.

Reste désormais à voir quelle place le club marseillais envisage pour l’attaquant malien dans son projet sportif. Mais une chose est certaine : les performances de Sékou Oumar Maïga n’ont pas laissé insensibles les recruteurs olympiens.