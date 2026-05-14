Mercato : L’OM veut doubler l’Atlético de Madrid pour ce jeune talent de 17 ans ?

À la recherche de jeunes profils à fort potentiel pour renforcer son secteur défensif, l’Olympique de Marseille surveille de près la situation de Mohamed Coulibaly, défenseur prometteur de l’AJ Auxerre. Selon les informations révélées par Africafoot, le club marseillais devra composer avec la concurrence de l’Atlético de Madrid et de l’AS Saint-Étienne sur ce dossier.

L’OM attentive à l’évolution de Mohamed Coulibaly

Le nom de Mohamed Coulibaly commence à circuler avec insistance sur le marché des jeunes talents. Âgé de 17 ans, le défenseur franco-malien évolue actuellement avec la réserve de l’AJ Auxerre après avoir disputé une partie de saison avec les U19 nationaux du club bourguignon.

Selon les informations exclusives d’Africafoot, l’Olympique de Marseille suit depuis plusieurs mois ce profil capable d’évoluer en défense centrale, mais aussi au poste de milieu défensif ou de latéral droit. Une polyvalence qui correspond aux critères recherchés par plusieurs clubs européens sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel.

Fils de l’ancien international malien Adama Coulibaly, surnommé « Police », le jeune défenseur réalise une saison remarquée dans les catégories de jeunes de l’AJ Auxerre. Il a disputé 13 rencontres avec les U19 nationaux avant d’intégrer durablement l’équipe réserve, avec laquelle il a pris part à 15 matchs et inscrit un but.

Une situation contractuelle suivie de près

Toujours selon Africafoot, l’AJ Auxerre a déjà transmis une proposition de premier contrat professionnel à Mohamed Coulibaly. À ce stade, le joueur n’aurait toutefois pas encore donné son accord au club icaunais, laissant la porte ouverte à d’autres formations intéressées.

Dans ce dossier, l’OM n’est pas seul. L’Atlético de Madrid et l’AS Saint-Étienne suivent également avec attention la progression du jeune défenseur. Cette concurrence pourrait rapidement intensifier les discussions autour de l’avenir du joueur au cours du prochain mercato estival.

Pour l’Olympique de Marseille, ce type de dossier s’inscrit dans une stratégie de recrutement tournée vers les jeunes talents français et francophones susceptibles d’intégrer progressivement le projet sportif du club. À ce jour, aucune offre officielle de l’OM n’a cependant été confirmée publiquement.