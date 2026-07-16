Mercato : L’OM veut s’offrir ce champion du monde U17 ?

L’Olympique de Marseille s’intéresse à Mauro Furtado, jeune défenseur central du Benfica Lisbonne. Selon la presse italienne, le club marseillais fait partie des équipes qui suivent de près le prometteur international portugais U17, sous contrat jusqu’en 2027 mais dont la situation contractuelle pourrait favoriser un départ cet été.

L’OM dans la course pour Mauro Furtado

L’OM poursuit son travail sur le marché des transferts avec l’objectif de renforcer sa défense centrale. D’après Sassuolo News, le club olympien figure parmi les prétendants à Mauro Furtado, également convoité par Sassuolo et Strasbourg.

Toujours selon le média italien, le jeune défenseur portugais, qui évolue au Benfica Lisbonne, ne souhaite pas prolonger son contrat. Une situation qui pousserait le club lisboète à envisager un transfert dès cet été afin d’éviter un départ libre à l’issue de son bail.

Un profil prometteur formé au Benfica

Âgé de 17 ans et défenseur central gaucher, Mauro Furtado est considéré comme l’un des jeunes talents du football portugais. Il a notamment remporté l’Euro U17 puis la Coupe du monde U17 avec la sélection portugaise.

Cette saison, le défenseur évolue avec les équipes de jeunes du Benfica et n’a pas encore effectué ses débuts en première division portugaise. Malgré cette absence d’expérience au plus haut niveau, son potentiel attire déjà plusieurs clubs européens.

Selon Sassuolo News, son prix de transfert pourrait rester limité. Son contrat arrivant à échéance dans un an et sa faible expérience en équipe première constituent des éléments susceptibles de faire baisser son coût.

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Une piste cohérente pour le mercato marseillais

Ce profil correspond à une stratégie visant à miser sur un jeune joueur à fort potentiel plutôt que sur un défenseur déjà confirmé. L’OM cherche à renforcer un secteur défensif appelé à évoluer durant ce mercato estival.

À ce stade, aucun accord n’est évoqué entre les différentes parties. Les informations rapportées par Sassuolo News font uniquement état d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Mauro Furtado, au même titre que celui de Sassuolo et de Strasbourg.