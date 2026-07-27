Mercato : L’OM vise ce talent argentin de River ?

L’OM poursuit sa recherche d’un défenseur central lors de ce mercato estival. Selon Transferfeed, le club marseillais s’intéresse à Lautaro Rivero, jeune international argentin sous contrat avec River Plate. À ce stade, aucune offre n’a encore été formulée par les dirigeants olympiens.

L’OM prépare l’avenir en défense

L’OM continue d’explorer le marché des transferts pour renforcer son secteur défensif. Alors que l’avenir de Leonardo Balerdi reste incertain, les dirigeants marseillais travaillent sur plusieurs profils capables d’étoffer l’effectif.

Parmi eux figure Lautaro Rivero, défenseur central de 22 ans évoluant à River Plate. D’après Transferfeed, le directeur sportif Grégory Lorenzi apprécie le profil de l’Argentin, réputé pour son agressivité dans les duels, sa mobilité et sa qualité technique.

Une concurrence qui pourrait faire monter les enchères

Sous contrat jusqu’en décembre 2029 avec River Plate, Lautaro Rivero suscite également l’intérêt d’autres clubs européens. Selon les informations relayées, Marseille fait partie des prétendants les plus attentifs à sa situation.

Le site Transfermarkt estime sa valeur marchande à 7 millions d’euros, un montant qui pourrait toutefois évoluer si la concurrence s’intensifie au cours des prochaines semaines.

Aucune offre de l’OM et 3 centraux gauchers dans l’effectif !

Pour l’instant, l’OM n’a pas encore transmis d’offre officielle à River Plate. Selon les informations de Transferfeed, l’entraîneur Eduardo Coudet redouterait néanmoins un départ de son jeune défenseur face à l’intérêt grandissant de plusieurs clubs européens.

Le dossier reste donc au stade de la surveillance, mais Lautaro Rivero apparaît bien comme l’une des pistes étudiées par les dirigeants marseillais pour renforcer leur défense durant ce mercato estival. Avant cela, l’OM devra exfiltrer plusieurs défenseurs centraux gauchers, car il y en a actuellement 3 : Medina, Aguerd et Cornelius…