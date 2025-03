Mercato : nouvelle option pour Greenwood et Chaikhoun visé ? Mauvaise nouvelle pour Rabiot ? Les 3 infos OM de ce samedi !

Voici les 3 infos OM de ce samedi. L’OM fait face à plusieurs enjeux en cette fin de saison, entre le mercato et les performances de ses joueurs. Mason Greenwood est courtisé par Fenerbahçe, mais le club phocéen ne souhaite pas se séparer de son attaquant anglais. L’OM s’intéresse aussi à Ayoub Chaikhoun, jeune milieu marocain de l’Eintracht Francfort, mais la concurrence est rude avec Nuremberg. Enfin, en équipe de France, Adrien Rabiot pourrait être relégué sur le banc, alors que Didier Deschamps prévoit des changements après la défaite face à la Croatie.

Fenerbahçe veut Greenwood ?

Le club turc Fenerbahçe aimerait s’attacher les services de Mason Greenwood sous forme de prêt dès cet été. Mais du côté de Marseille, la volonté est claire : l’attaquant anglais ne partira pas.

Selon le média turc Türkiye Gazetesi, Fenerbahçe prépare une proposition pour obtenir Mason Greenwood en prêt. L’entraîneur José Mourinho suit de près l’attaquant marseillais et apprécie son profil, malgré une saison plus compliquée à l’OM. Greenwood a montré qu’il savait débloquer des situations et reste un joueur convoité.

A lire aussi : OM : Amine Gouiri enchaîne avec l’Algérie !

A lire aussi : Finances OM : Romain Molina prédit un gros déficit !

L’OM compte sur Greenwood pour la fin de saison

Du côté de Marseille, un départ ne semble pas envisageable. Le club a investi près de 30 millions d’euros pour attirer l’Anglais et croit toujours en son potentiel. Les dirigeants souhaitent le voir rebondir et jouer un rôle important dans le sprint final.

Malgré l’intérêt de Fenerbahçe, l’OM ne devrait pas accepter un prêt. Greenwood pourrait lui-même clore le débat en terminant la saison sur une bonne note.

A lire aussi : Finances OM : Romain Molina prédit un gros déficit !

L’OM vise Ayoub Chaikhoun ?

L’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché des jeunes talents en Europe. Selon Sky Sport Allemagne, le club phocéen s’intéresse à Ayoub Chaikhoun, jeune milieu de terrain de 19 ans évoluant à l’Eintracht Francfort.

Mais l’OM n’est pas seul sur ce dossier, et c’est le 1. FC Nuremberg qui semble tenir la corde pour recruter le capitaine des U19 du club allemand. D’après la même source, Bochum est également en course pour attirer le milieu marocain, mais c’est bien Nuremberg qui mène les discussions. L’entraîneur Miroslav Klose et le directeur sportif Joti Chatzialexiou déploieraient d’importants efforts pour convaincre le joueur en lui présentant un projet professionnel clair.

A lire aussi : Finances OM : Romain Molina prédit un gros déficit !

Cependant, malgré des signaux positifs en faveur de Nuremberg, l’accord n’est pas encore finalisé. « De nombreux éléments indiquent que ce changement fonctionnera. Mais l’accord n’est pas encore conclu. Il n’y a pas encore de oui définitif… », précise Bild.

🆕🔴⚪️⚫️ Der 1. FC Nürnberg steht nach Sky Infos kurz davor, Ayoub Chaikhoun (19/🇲🇦) aus Frankfurt zu verpflichten. Das Top-Talent von Eintracht wird von mehreren Vereinen umworben, ua Olympique Marseille und Bochum wollen ihn. Miro Klose und Joti Chatzialexiou legen sich für… pic.twitter.com/Xx1ITQu7sz — Patrick Berger (@berger_pj) March 21, 2025



Ce milieu de terrain de 19 ans formé en Allemagne et international marocain U18 dispose d’un contrat jusqu’en 2025. Ce dernier évolue avec les U19 de Francfort. L’OM, toujours à la recherche de jeunes profils prometteurs, devra donc se montrer convaincant s’il souhaite devancer la concurrence et attirer Ayoub Chaikhoun dans son effectif.

Rabiot sur le banc ?

Battu (2-0) jeudi en Croatie, l’Équipe de France doit réagir pour le quart de finale retour de la Ligue des Nations dimanche (20h45). Didier Deschamps n’a pas apprécié certaines performances et devrait procéder à plusieurs ajustements dans son onze de départ. Le milieu de l’OM pourrait sortir du onze…

Le sélectionneur tricolore, qui ne critique jamais ouvertement ses joueurs, a laissé transparaître son mécontentement après la contre-performance à Split. Selon L’Équipe et RMC, des changements sont attendus à tous les niveaux.

A lire aussi : OM : Amine Gouiri enchaîne avec l’Algérie !

Une défense remaniée

Malgré une erreur sur l’ouverture du score croate, Mike Maignan conservera sa place dans les buts. En revanche, Ibrahima Konaté, remplacé à la mi-temps jeudi, ne devrait pas être reconduit. Sa prestation n’a pas convaincu Deschamps, qui pourrait s’appuyer sur Dayot Upamecano.

Sur le flanc droit, Jules Koundé, en difficulté sur les deux buts encaissés, pourrait céder sa place. Une opportunité pour Jonathan Clauss ou Benjamin Pavard, apprécié pour sa polyvalence.

Un milieu en question, Rabiot en balance

Le secteur médian devrait aussi être retouché. Mattéo Guendouzi, très critiqué après son match, pourrait laisser sa place à Manu Koné en tant que relayeur droit. L’incertitude demeure concernant Adrien Rabiot. Le joueur de l’OM, affecté par les récentes banderoles hostiles du Parc des Princes, pourrait être préservé par Deschamps, qui envisage d’aligner Eduardo Camavinga.

Un trio offensif modifié ?

Si Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont pressentis pour débuter, Randal Kolo Muani, en difficulté à l’aller, pourrait être remplacé. Michael Olise ou Bradley Barcola sont en lice pour débuter en attaque.

Enfin, une première apparition de Désiré Doué en Bleu est évoquée, mais plutôt en sortie de banc. Didier Deschamps s’apprête donc à revoir ses plans, tout en conservant un équilibre qu’il juge essentiel.