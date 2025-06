Mercato : Officiel, double mauvaise nouvelle pour l’OM !

Le mercato estival 2025 se lance avec le départ d’Adrien Truffert, latéral gauche de 23 ans formé au Stade Rennais, a officiellement quitté son club formateur pour rejoindre Bournemouth en Premier League. Le montant de la transaction s’élève à 17 millions d’euros, comprenant 13,5 millions d’euros garantis et 3,5 millions d’euros de bonus conditionnels. Un joueur ciblé par l’OM mais aussi une porte de sortie pour Merlin…

Depuis ses débuts professionnels en 2020, Truffert a accumulé 191 matchs toutes compétitions confondues avec Rennes, inscrivant 9 buts et délivrant 23 passes décisives . Sa régularité et son apport offensif ont fait de lui un titulaire indiscutable. En 2024, il a été promu capitaine du club, soulignant sa place centrale dans l’effectif. Par ailleurs, sa sélection en équipe de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 témoigne de sa reconnaissance au niveau national. Le joueur était visé par l’OM depuis plusieurs mois, son transfert lors de l’hiver 2024 n’avait pas pu se faire face à la gourmandise du Stade Rennais…

Le départ de Truffert intervient dans un contexte de réorganisation défensive à Bournemouth. Avec le transfert imminent de Milos Kerkez vers Liverpool pour une somme avoisinant les 40 millions d’euros, les Cherries ont rapidement ciblé Truffert comme son remplaçant naturel . Ce transfert s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer l’effectif tout en optimisant les finances du club.

Salut, Adrien 🇫🇷👋

We’re delighted to announce the signing of Adrien Truffert on a five-year deal from @staderennais 🍒 pic.twitter.com/dnqibKbFgN

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 16, 2025