Mercato OM : 26M€ bonus compris pour la 8e recrue ?

L’Olympique de Marseille poursuit activement son mercato estival. Selon les informations du journaliste Philipp Hinze (Sky.de), deux joueurs du RB Leipzig sont au cœur des discussions : Arthur Vermeeren et Lutsharel Geertruida.

Le dossier le plus avancé concerne Arthur Vermeeren. Le jeune milieu de terrain belge de 19 ans est en passe de rejoindre l’OM. Toujours d’après Philipp Hinze, « l’accord avec Marseille est conclu ». Le transfert prendra la forme d’un prêt payant de 3 millions d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 21 millions d’euros, avec des bonus pouvant atteindre 2 millions supplémentaires. IL est attendu ce soir à Marignane…

Vermeeren, accord trouvé avec Marseille, package autour des 26M€ !

Cette opération correspond parfaitement à la stratégie de l’OM, qui privilégie des recrutements jeunes et à fort potentiel, tout en sécurisant ses finances. Vermeeren, formé à l’Antwerp avant de rejoindre Leipzig, est considéré comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération. Sa vision du jeu et sa qualité de passe devraient lui permettre de s’intégrer rapidement dans le collectif de Roberto De Zerbi, à la recherche d’un relayeur capable de dynamiser la construction du jeu.

🔵 Lutsharel Geertruida: Personal terms with Marseille have not yet been agreed at this point. There is also no final agreement with Leipzig yet. Talks are ongoing. The situation is different with Arthur Vermeeren. The deal with Marseille is done. Loan with option to buy (€3m… pic.twitter.com/qsO3YHZC6w — Philipp Hinze (@philipphinze24) August 30, 2025

Geertruida, discussions encore ouvertes

Le cas de Lutsharel Geertruida est plus incertain. Le défenseur néerlandais, également sous contrat avec Leipzig, intéresse fortement l’OM, qui cherche à renforcer son secteur défensif. Néanmoins, Hinze précise que « les conditions personnelles avec Marseille n’ont pas encore été convenues ». De plus, il n’existe pas encore d’accord définitif entre l’OM et Leipzig. Les discussions se poursuivent, mais le dossier est jugé plus complexe que celui de Vermeeren.

Avec ces deux pistes, l’OM confirme son ambition de bâtir une équipe compétitive et tournée vers l’avenir. L’arrivée quasi actée de Vermeeren constitue un signal fort, tandis que le dossier Geertruida pourrait encore évoluer dans les prochains jours.