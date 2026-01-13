Mercato OM : 3 départs et deux arrivées à venir ?

À l’approche du mercato hivernal 2026, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une nouvelle période de transition. Entre départs actés, dossiers en cours et priorités clairement identifiées, le club phocéen anticipe un mois de janvier mouvementé, dans la continuité des ajustements opérés ces dernières saisons. Voici les dernières informations mercato avancées par l’Equipe ce mardi.

Vaz et Bakola, les premiers mouvements actés

Le dossier Robinio Vaz est désormais bouclé. L’attaquant de 18 ans ne s’entraîne plus avec le groupe et ne fera pas le déplacement à Caen pour la rencontre face à Bayeux. L’OM et l’AS Rome ont trouvé un accord pour un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire, estimée à 25 millions d’euros bonus compris. Le jeune joueur est attendu dans les prochaines heures en Italie, où un contrat de quatre ans et demi l’attend. La présence à Paris de Frederic Massara, directeur sportif romain, a permis d’accélérer un dossier devenu prioritaire pour les deux clubs.

Le cas Darryl Bakola semble suivre une trajectoire similaire. Frustré par son faible temps de jeu et par la décision du club de le conserver à l’automne au détriment de la Coupe du monde U20, le milieu de terrain de 18 ans envisage un départ. La proposition de prolongation formulée par l’Olympique de Marseille est restée sans réponse, poussant les dirigeants à ne pas s’éterniser dans ce dossier.

Gomes sur le départ, Abdelli priorité de l’hiver

Autre situation suivie de près : celle d’Angel Gomes. Arrivé avec un statut de titulaire potentiel, l’Anglais a progressivement perdu du crédit dans la hiérarchie de Roberto De Zerbi, malgré quelques buts importants. Des clubs anglais se sont renseignés, et un départ dès cet hiver est désormais envisagé. Une stratégie cohérente avec la ligne adoptée par le directeur du football Mehdi Benatia, déjà à l’origine des départs rapides de Lilian Brassier et Elye Wahi en janvier 2025.

La Roma et l’Olympique de Marseille ont conclu un accord pour le prêt de six mois avec obligation d’achat de Robinio Vaz ce lundi. Le jeune Marseillais (18 ans) va se mettre en route pour Rome dans les prochaines heures. https://t.co/nF5LrPL5BQ pic.twitter.com/oXAT3fpj8h — L’Équipe (@lequipe) January 12, 2026



Ces sorties devraient offrir une marge de manœuvre bienvenue pour renforcer l’effectif. La priorité clairement identifiée reste le recrutement d’un numéro 10. Himad Abdelli apparaît comme la cible principale. Le joueur de 26 ans a donné sa préférence à l’OM, et un accord contractuel est évoqué entre les parties. Reste à convaincre Angers, qui valorise l’international algérien à hauteur de 5 millions d’euros.

Enfin, pour soulager Emerson Palmieri, très sollicité ces derniers mois, le club reste attentif au marché des latéraux gauches. Souffian el-Karouani, en fin de contrat à Utrecht en juin prochain, figure parmi les profils suivis par les décideurs marseillais.