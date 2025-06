Mercato OM : 3 jeunes défenseur à récupérer dans le championnat portugais !

L’Olympique de Marseille, sous l’impulsion de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, cherche à injecter du sang neuf pour briller en Ligue 1 et en Europe. Trois jeunes joueurs prometteurs, évoluant dans le championnat portugais pourraient avoir un profil intéressant. FCMarseille vous présente ces 3 joueurs !

Martim Fernandes

À 21 ans, le latéral droit portugais Martim Fernandes s’impose comme une révélation au FC Porto. Avec 6 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues, ayant été élu dans l’équipe type du championnat portugais, sa valeur marchande, estimée à environ 12 millions d’euros par Transfermarkt, en fait une cible accessible.

Capable d’évoluer comme arrière droit ou ailier, Fernandes pourrait concurrencer ou succéder à Amir Murillo. Une offre de 15 à 20 millions d’euros, bonus inclus, pourrait convaincre Porto. Rejoindre l’OM offrirait à Fernandes une équipe pour viser une place en sélection portugaise pour la Coupe du monde 2026, tout en s’épanouissant dans un club ambitieux.

Mercato : L’OM prêt à battre son transfert record pour Igor Paixão ? – https://t.co/4wJBxYPOwi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 2, 2025

Roger

À 19 ans, le piston gauche portugais Roger, évoluant à Braga, fait parler sa polyvalence et son flair devant le but. Avec 5 buts et 7 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues, il excelle en défenseur gauche ou sur les ailes. Sa valeur marchande est estimée à 22 millions d’euros, mais son profil attire l’œil.

Pour l’OM, Roger représenterait une alternative crédible à Quentin Merlin, avec un style plus offensif. Une proposition de 25 millions d’euros pourrait séduire Braga. Jouer au Vélodrome et disputer la Ligue des champions seraient des arguments de poids pour convaincre ce jeune Portugais, qui rêve de s’imposer à l’échelle européenne. Cependant, des clubs pourraient entrer dans la course.

Bright Arrey-Mbi

À 22 ans, le défenseur central germano-camerounais Bright Arrey-Mbi impressionne à Braga en 30 matchs, il allie puissance physique, relance propre et polyvalence (capable de jouer à gauche ou dans une défense à trois). Sa valeur est estimée à 6 millions d’euros.

L’OM pourrait voir en Arrey-Mbi un renfort idéal pour solidifier sa défense, en complément de joueurs comme Leonardo Balerdi. Une offre de 8 millions d’euros pourrait suffire pour convaincre Braga. Un transfert à Marseille permettrait à Arrey-Mbi de viser une place en sélection camerounaise pour la CAN 2025 tout en s’imposant en Ligue 1. Des clubs de Bundesliga le surveillent.