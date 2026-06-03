Mercato : 3 défenseurs libres… des affaires à saisir par l’OM ?  

Le mercato olympien s’annonce, comme chaque été, agité. L’OM est dans une période de difficulté financière et va devoir réaliser son mercato à prix malin. Pour cela, rien de mieux que des profils en fin de contrat pour économiser sur les indemnités transferts. Tour d’horizon de trois profils défensifs en fin de contrat.

Berat Djimsiti, la rumeur crédible

L’un des plus gros chantiers qui attend Grégory Lorenzi cet été concerne la défense centrale. Elle doit absolument être renforcée pour mieux convenir aux ambitions olympiennes. Berat Djimsiti a tout de la bonne idée pour l’OM. En fin de contrat à l’Atalanta, il ne devrait pas prolonger son contrat en Italie. Des rumeurs l’envoient déjà du côté de la Canebière, où il viendrait apporter toute son expérience. Âgé de 33 ans, il sort d’une saison personnelle très complète avec l’Atalanta. Il a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues, dont 10 en Ligue des Champions. Défenseur central pur, l’international albanais (70 sélections) viendrait consolider à Marseille une défense centrale qui en a bien besoin. Très solide dans les duels, Djimsiti est un défenseur rugueux et dur sur l’homme. Il peut également s’exprimer autant dans une défense à 3 défenseurs centraux que dans une défense à 4. Avec un profil comme Aguerd à ses côtés, très bon à la relance, il peut se concentrer sur ses points forts, à savoir les duels et la récupération. Jouant pour l’Atalanta depuis 10 ans, Djimsiti a également l’avantage de bien connaître les joutes européennes. Un atout nécessaire à la défense de l’OM.

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John Stones, légende de City mais un salaire énorme…

Autre idée, peut-être plus fantasque, du mercato olympien : l’arrivée de John Stones. Le défenseur arrive en fin de contrat avec Manchester City, club dans lequel il joue depuis 2016. Il ne prolongera pas, quittant un club avec lequel il aura tout gagné, devenant au passage une légende de la défense des Cityzens. Âgé de 32 ans, il est toujours évalué à 15 millions d’euros, malgré une saison en deçà des attentes. L’international anglais (87 sélections) n’aura joué que 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison, freiné par quelques blessures. Cela n’a pas empêché Thomas Tuchel de le sélectionner pour la Coupe du Monde 2026. Défenseur central capable d’évoluer côté droit, il possède une qualité de jeu au pied remarquable. Très à l’aise dans les relances, il pourrait venir fluidifier le jeu olympien qui a souvent été trop brouillon en défense cette saison. Il amènerait aussi sa remarquable expérience avec lui, comme joueur ayant remporté le championnat anglais mais surtout la Ligue des Champions, en étant un homme fort de la campagne des Cityzens. Seul point noir au tableau : son salaire, trop élevé pour l’OM même en l’absence d’une indemnité transfert. Avec sa fin de carrière approchant, Stones serait peut-être enclin à le baisser pour tenter une nouvelle aventure.

Zeki Celik, l’ancien Lillois

Pour venir renforcer les côtés de la défense marseillaise, Zeki Celik est l’un des gros coups à tenter pour ce mercato. Plus défensif que Weah, il s’insérerait mieux dans une défense à 4 que l’international américain, dans le cas où le nouveau coach marseillais serait un adepte de ce style de composition. Âgé de 29 ans, l’international turc (59 sélections) est évalué à 14 millions d’euros. Il sort d’une excellente saison avec la Roma, assortie d’une qualification en Ligue des Champions. Avec 45 matchs joués toutes compétitions confondues, il est l’un des hommes forts du club de la Louve cette saison. Défenseur droit de formation, il peut également évoluer en défense centrale ou plus haut sur le terrain. Très bon en défense, il possède une technique suffisante pour aider en attaque. Très endurant, il est capable de couvrir une grande zone de terrain. Il a l’avantage de bien connaître la Ligue 1, étant passé du côté du LOSC (2018-2022) avec lequel il a été champion de France. Un coup à tenter pour l’OM.