Mercato OM : 4 gros départs au milieu ?

L’OM doit encore réduire considérablement sa masse salariale avant de pouvoir accélérer son recrutement. Selon L’Équipe, les départs de Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia et Amine Harit sont particulièrement souhaités au milieu de terrain, tandis que Quinten Timber regarderait également vers la sortie.

Trois gros dossiers à régler au milieu

Le secteur du milieu de terrain pourrait être profondément remanié avant la fermeture du mercato OM. D’après L’Équipe, la direction marseillaise souhaiterait notamment trouver une solution pour Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia et Amine Harit.

Ces éventuels départs permettraient à l’Olympique de Marseille de réduire sa masse salariale et de retrouver des marges de manœuvre pour recruter. Le club ne peut actuellement pas finaliser ses différents dossiers tant que ses dépenses liées aux rémunérations n’ont pas suffisamment diminué.

À ce stade, le quotidien sportif ne mentionne toutefois aucun accord concernant ces trois joueurs. Leur départ est présenté comme souhaité par le club, mais reste dépendant des offres reçues et de la position de chacun.

Quinten Timber regarderait aussi ailleurs

La situation de Quinten Timber mérite également d’être surveillée. Arrivé à Marseille en janvier, le milieu néerlandais regarderait déjà vers d’autres possibilités.

Selon L’Équipe, l’accord conclu lors de son arrivée prévoit que le joueur est intéressé à son transfert. Cet élément pourrait peser sur sa position si une proposition concrète parvient à la direction olympienne durant le mois d’août.

Cette possible vague de départs laisse apparaître un chantier important pour Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais doit construire son équipe alors que plusieurs joueurs expérimentés sont susceptibles de quitter le club.

L’OM devra cependant éviter de trop affaiblir un secteur déjà concerné par de nombreuses incertitudes. La direction doit donc trouver un équilibre entre les économies nécessaires et la constitution d’un groupe suffisamment compétitif pour la reprise de la Ligue 1.