Mercato OM : 4 noms de joueurs libres !

Le marché des joueurs libres peut offrir des solutions intéressantes à l’OM, contraint de maîtriser ses dépenses. Parmi les nombreux noms proposés, quatre profils semblent particulièrement cohérents avec les besoins marseillais. Krépin Diatta, Bamba Dieng, Myron Boadu et Tyrell Malacia présentent chacun des arguments différents.

Krépin Diatta, une piste crédible

Krépin Diatta apparaît comme l’un des dossiers les plus intéressants. Libre après son départ de Monaco, l’international sénégalais connaît parfaitement la Ligue 1 et possède l’avantage de sa polyvalence.

Des informations récentes ont d’ailleurs fait état d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour le joueur. « L’OM fait partie des clubs intéressés », selon les informations rapportées début août.

À 27 ans, Diatta pourrait apporter une solution supplémentaire sur les côtés, notamment dans un effectif appelé à disputer les compétitions européennes.

Bamba Dieng, le retour qui pourrait avoir du sens

Autre profil particulièrement intéressant : Bamba Dieng. L’ancien attaquant de l’OM est libre après son départ de Lorient, où il a réalisé une saison 2025-2026 convaincante avec 16 buts en 26 apparitions toutes compétitions confondues.

Son principal avantage reste sa connaissance du club et du championnat. Alors que Marseille a perdu plusieurs éléments offensifs, le retour de Dieng pourrait représenter une solution à moindre coût.

Il ne s’agit toutefois pas d’une piste officiellement annoncée par l’OM. Son nom apparaît ici uniquement comme une opportunité potentielle sur le marché des joueurs libres.

Boadu et Malacia, deux paris

Myron Boadu peut également être étudié. À 25 ans, l’ancien joueur de Monaco possède encore une marge de progression et un profil d’attaquant mobile. Son arrivée sans indemnité de transfert pourrait être intéressante, mais son rendement récent incite à la prudence.

Même constat pour Tyrell Malacia. Libre après son départ de Manchester United, le latéral gauche possède une expérience importante au plus haut niveau. Ses problèmes physiques et son faible temps de jeu récent constituent toutefois des points de vigilance.

Dieng et Diatta en priorité

Sur cette liste, Krépin Diatta et Bamba Dieng semblent donc les deux profils les plus cohérents pour l’OM. Le premier présente l’avantage d’être polyvalent et déjà expérimenté en Ligue 1, tandis que le second connaît parfaitement Marseille et reste sur une saison offensive intéressante.

Myron Boadu et Tyrell Malacia peuvent être considérés comme des paris, mais nécessiteraient davantage de garanties avant d’être privilégiés.

Il faut enfin rappeler qu’une opportunité de marché ne constitue pas automatiquement une piste marseillaise : aucune signature ne peut être envisagée comme acquise sans information confirmant des discussions avec l’OM.