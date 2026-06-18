Mercato OM : 4e recrue, Marseille continue son recrutement en post formation !

L’Olympique de Marseille poursuit son travail de recrutement chez les jeunes. Après plusieurs arrivées enregistrées ces dernières semaines, un nouveau talent de la génération 2008 rejoint le club.

La formation marseillaise continue de se renforcer en vue des prochaines saisons. Selon les informations, Adam El Boughlamy s’est engagé avec l’OM. Le jeune milieu de terrain, né en 2008, arrive en provenance du centre de formation de Montpellier.

Avec cette signature, le club phocéen enregistre déjà son quatrième renfort pour ses équipes de jeunes durant cette période de mercato.

Mercato des jeunes : Après Sacha Lung (2008, Strasbourg), Osmane N’Diaye (2008, Caen) et Jephthe Malanda (2008, Lille), les #OMPRO2 / #OMU19 enregistrent un 4eme renfort avec ✍️ la signature de Adam El Boughlamy (2008, MiL, Montpellier). Bienvenue à lui 👏 via @Santi_J_FM pic.twitter.com/Z5bIM5Dhyy — Les minots de l’OM (@OMCdF) June 18, 2026

L’OM mise sur la génération 2008

Avant l’arrivée d’Adam El Boughlamy, l’OM avait déjà attiré plusieurs profils prometteurs de la génération 2008 : Sacha Lung (Strasbourg), Osmane N’Diaye (Caen) et Jephthe Malanda (Lille).

Ces recrues sont destinées à intégrer les effectifs de l’OM Pro 2 et des U19, preuve de la volonté du club de renforcer son vivier de jeunes talents.

En multipliant les recrutements ciblés au sein des centres de formation français, l’OM cherche à préparer l’avenir et à consolider un secteur devenu stratégique dans la politique sportive du club. L’arrivée d’Adam El Boughlamy s’inscrit pleinement dans cette dynamique.