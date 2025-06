Mercato OM : 5 joueurs Ligue 1 de moins de 24 ans à tenter ?

L’Olympique de Marseille continue de préparer activement son mercato estival sous l’impulsion de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, avec pour objectif clair : bâtir une équipe ambitieuse capable de rivaliser en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Plusieurs jeunes talents de ligue 1 pourraient être des cibles intéressantes. On vous propose 5 jeunes joueurs de Ligue 1 de moins de 24 ans : Dilane Bakwa, Ismaël Doukouré, Lucas Stassin, Vanderson et Tiago Santos.

Dilane Bakwa, l’ailier dribbleur pour dynamiser le couloir

À seulement 22 ans, Dilane Bakwa s’est imposé comme un joueur clé de Strasbourg, auteur de 6 buts et 9 passes décisives en 30 matchs cette saison. Sa valeur actuelle avoisine les 20/25 millions d’euros, reste à savoir si une offre peut convaincre le groupe BlueCo, notamment si l’OM met en avant son projet européen ambitieux. Toutefois, le Borussia Dortmund, également séduit par son profil, pourrait compliquer l’opération.

Ismaël Doukouré, le roc défensif à fort potentiel

À 21 ans, Ismaël Doukouré représente l’un des plus grands espoirs en défense centrale de Ligue 1. Avec 30 apparitions cette saison, il affiche une régularité impressionnante. Il pourrait coûter entre 20 et 25 millions à l’OM, qui le voit comme un complément idéal à Leonardo Balerdi. Cependant, le RB Leipzig surveille également le dossier de près.

Lucas Stassin, véritable piste !

Révélation de la saison avec l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en 28 matchs. Une offre de 20 millions pourrait suffire pour l’attaquant belge de 20 ans, surtout après la relégation de l’ASSE en Ligue 2. L’OM pourrait en faire une alternative à Amine Gouiri ou un joker offensif précieux. L’OM aurait pris des renseignements sur le joueurs mais beaucoup d’autres clubs y compris à l’étranger dont West Ham sont sur le coup…

Vanderson, déjà trop cher ?

Âgé de 23 ans, Vanderson est un latéral droit offensif de l’AS Monaco, avec 30 matchs, 1 but et 3 passes décisives au compteur cette saison. Sa valeur marchande est estimée à au moins 20 millions d’euros. L’OM, qui cherche à concurrencer Amir Murillo, peut-il tenter sa chance ? Néanmoins, des clubs comme le FC Barcelone ou des écuries de Premier League restent à l’affût.

Tiago Santos, la polyvalence au service des flancs

Le Portugais Tiago Santos, 22 ans, n’a joué que 7 matchs cette saison avec le LOSC Lille en raison d’une grosse blessure. Malgré cela, il reste estimé à 15 millions d’euros. Polyvalent, Santos peut évoluer sur les deux flancs défensifs, un profil rare. Mais l’Atlético Madrid et Tottenham sont aussi sur le dossier.