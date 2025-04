Mercato OM : 5 noms pour renforcer la défense centrale !

L’Olympique de Marseille, confronté à de nombreuses difficultés défensives cette saison, s’active en coulisses pour renforcer sa charnière centrale. Avec une défense jugée trop friable, comme en témoigne la lourde défaite face à Monaco (3-0), les dirigeants marseillais préparent déjà le mercato estival. Plusieurs profils sont étudiés. Voici cinq cibles crédibles actuellement suivies par le club.

Déjà ciblé lors du mercato hivernal, Aymeric Laporte reste une priorité pour l’été prochain. Le défenseur international espagnol de 30 ans, actuellement à Al-Nassr, a été approché par l’OM. “Le joueur aurait été séduit par le discours de Mehdi Benatia et intéressé par le projet phocéen.” Champion d’Europe avec l’Espagne, l’ancien joueur de Manchester City est encore évalué à 18 millions d’euros.

Aymeric Laporte et Kalidou Koulibaly : des pistes expérimentées

Autre piste de poids : Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais de 33 ans, sous contrat avec Al-Hilal jusqu’en juin 2026 (avec une option pour un an supplémentaire), avait lui aussi été approché cet hiver. Bien que son transfert ait été jugé trop complexe à ce moment-là, l’OM pourrait revenir à la charge. Il est évalué à 8 millions d’euros.

Des profils jeunes ou en fin de contrat

Le club phocéen suit également Facundo Medina, pilier du RC Lens. Déjà ciblé précédemment, il pourrait cette fois être accessible. “Les Sang et Or ont cette fois-ci ouvert la porte à son départ cet été.” Âgé de 25 ans et expérimenté en Ligue 1, il est estimé à 25 millions d’euros.

Plus récemment, Olivier Boscagli, sous contrat avec le PSV Eindhoven jusqu’en juin 2025, a été ajouté à la liste. Selon le journaliste Rudy Galetti, l’OM a pris des renseignements sur le joueur français de 27 ans, qui pourrait être libre dans les prochaines semaines. Il a disputé la Ligue des champions cette saison et suscite aussi l’intérêt de clubs allemands, italiens et turcs.

Enfin, Yusuf Akçiçek, jeune international turc de 19 ans évoluant à Fenerbahçe, figure aussi sur les tablettes. Selon la presse turque, “le PSG, l’OM et le LOSC”, seraient intéressés par ce joueur estimé à 5,5 millions d’euros et déjà considéré comme un cadre de son club.

Avec ces cinq profils aux expériences et statuts variés, l’OM explore plusieurs options pour renforcer un secteur défensif en souffrance. Le choix dépendra autant des opportunités de marché que de la volonté du club d’investir sur du court ou long terme.