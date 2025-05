Mercato OM : 5 opportunités pour Ounahi, mais…

Si l’OM planifie déjà ses arrivées et ses sorties pour le mercato de cet été, le club va également devoir gérer le retour de ses joueurs prêtés. C’est notamment le cas d’Azzedine Ounahi, en prêt au Panathinaïkós, qui suscite l’intérêt de plusieurs clubs.

L’OM va avoir beaucoup de dossiers à traiter cet été ! En plus des nombreuses ventes et des (plus) nombreuses arrivés à prévoir à Marseille, le club phocéen va voir certains de ses joueurs partis en prêt revenir. Alors que l’objectif du club est de renouveler son effectif en vue de préparer la saison prochaine, qui sera surtout marquée par la participation en Ligue des Champions.

Et parti l’été dernier en prêt du côté de la Grèce, c’est Azzedine Ounahi qui devrait donc logiquement faire son retour sur la Canebière en fin de saison. Le milieu marocain a réalisé une saison convaincante sous les couleurs du Panathinaïkós, inscrivant cinq buts et sept passes décisives en 37 matchs. Cependant, de retour cet été, il est peu probable que l’OM tente de le conserver et de l’intégrer à l’effectif de De Zerbi.

Des clubs sur Ounahi, mais dans le cadre d'un nouveau prêt…

Le Pana souhaite un nouveau prêt avec OA d'Azzedine Ounahi…

Plusieurs clubs intéressés par cette formule. Le Betis et le FC Séville mais aussi la Fiorentina.

D’après des informations du journaliste Hakim Zhouri, qui travaille pour Les Lions de l’Atlas, le club athénien souhaiterait de nouveau se faire prêter l’international Marocain, incluant une option d’achat. Une volonté que ne partageraient pas les dirigeants olympiens qui souhaitent se séparer définitivement du joueur, profitant de sa cote pour en tirer un bon prix. Il est d’ailleurs évalué à 10 millions d’euros par Transfermarkt, une somme qui ferait du bien à l’OM dans cette période estivale.

Et d’après les informations de Hakim Zhouri, d’autres clubs seraient également intéressés par le Marocain de 25 ans. En effet, le FC Séville, le Bétis et la Fiorentina seraient très attentifs à l’évolution du dossier. Certains clubs du Golf seraient également sur le coup. À voir où finira le milieu de terrain, lui qui avait peiné à convaincre lors de son passage à l’OM.