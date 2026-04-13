Mercato OM : 5 options pour Pavard ?

Le dossier Benjamin Pavard semble déjà scellé du côté de l’OM. Arrivé en prêt en provenance de l’Inter Milan, le défenseur international français ne devrait pas poursuivre l’aventure à Marseille. Selon les informations du média italien L’Interista, le club phocéen aurait pris la décision de ne pas lever l’option d’achat incluse dans son prêt, actant ainsi un départ à l’issue de la saison.

Avec 33 matchs disputés sous le maillot olympien, Benjamin Pavard n’aura pas totalement convaincu les décideurs marseillais. Dans un contexte de réorganisation sportive et institutionnelle, l’OM semble vouloir repartir sur de nouvelles bases, laissant filer un joueur au statut pourtant important sur le papier.

La Premier League ? L’Arabie Saoudite ? La Turquie ?

De retour à l’Inter Milan, le champion du monde 2018 ne devrait pas s’y éterniser. Toujours selon L’Interista, le club lombard chercherait activement une porte de sortie pour un joueur au salaire conséquent, estimé à environ 5 millions d’euros annuels. Une donnée qui complique forcément les négociations, même si plusieurs marchés restent attentifs à sa situation.

La Premier League apparaît comme une première option crédible. Manchester United serait notamment cité parmi les clubs intéressés, tandis que la piste menant à Tottenham se serait refroidie, notamment en raison de l’arrivée de Roberto De Zerbi, avec qui le courant ne serait pas passé lors de son passage à l’OM.



Mais les solutions les plus concrètes pourraient se situer en dehors des grands championnats européens. L’Arabie saoudite, avec des clubs comme Al-Hilal ou Al-Nassr, disposerait de la puissance financière nécessaire pour absorber à la fois l’indemnité de transfert et le salaire du joueur. La Turquie reste également une destination possible, avec des formations comme Galatasaray ou Fenerbahçe à l’affût.

Le feuilleton Benjamin Pavard s’annonce donc animé dans les prochaines semaines. Entre contraintes financières et nombreuses sollicitations, le défenseur français devra faire un choix déterminant pour relancer sa carrière après une saison jugée en demi-teinte à l’OM.