Mercato OM : 65M€ attendus pour ces deux joueurs ?

L’Olympique de Marseille aimerait conserver Amine Gouiri et Igor Paixao cette saison, mais sa situation économique oblige la direction à rester à l’écoute. Selon La Provence, l’OM valoriserait ses deux attaquants à environ 25 millions d’euros pour Gouiri et 40 millions d’euros pour Paixao.

Gouiri et Paixao pas totalement à l’abri d’un départ

Le mercato de l’OM pourrait encore réserver des mouvements importants dans le secteur offensif. Selon les informations de La Provence, Marseille souhaiterait conserver Amine Gouiri et Igor Paixao, deux joueurs sur lesquels Bruno Genesio aimerait pouvoir s’appuyer cette saison.

Mais dans le contexte économique actuel, l’Olympique de Marseille ne serait pas en mesure de fermer complètement la porte à un transfert.

Le quotidien régional précise que les dirigeants s’attendent même à recevoir des sollicitations dans les prochains jours.

Les montants attendus seraient déjà connus : l’OM valoriserait Gouiri autour de 25 millions d’euros et Paixao autour de 40 millions d’euros.

65 millions d’euros de valeur potentielle

À eux deux, les deux attaquants représentent donc potentiellement 65 millions d’euros sur le marché selon les estimations évoquées par La Provence.

Sportivement, leur départ constituerait toutefois un vrai problème pour Genesio.

Gouiri a inscrit 11 buts la saison passée, tandis que Paixao en a marqué 12. Avec 23 réalisations à eux deux, ils représentent une part importante du potentiel offensif marseillais.

À ce stade, aucune offre concrète n’est annoncée pour l’un ou l’autre.

Mais tant que l’OM reste contraint de vendre avant de pouvoir avancer sur certaines recrues, leur situation restera forcément suivie de près.

La direction marseillaise devra donc trouver un équilibre entre nécessité économique et ambitions sportives, avec deux dossiers qui pourraient encore bouger dans la dernière ligne droite du mercato.