Mercato OM : 7 clubs dont 3 top européens visent Mason Greenwood ?

L’avenir de Mason Greenwood fait déjà couler beaucoup d’encre. Alors qu’il continue d’empiler les buts sous le maillot de l’Olympique de Marseille, une rumeur venue d’Angleterre laisse entendre que l’attaquant anglais ne serait plus totalement épanoui sur la Canebière. Une information à prendre avec précaution, tant le joueur brille cette saison.

Depuis son arrivée à l’OM en 2024, Greenwood affiche des statistiques impressionnantes : 30 buts en 48 matchs, toutes compétitions confondues. Cette saison encore, il a marqué les esprits avec un quadruplé contre Le Havre (6-2), une performance réalisée sous les yeux des recruteurs du FC Barcelone.

Plusieurs clubs européens suivent Greenwood de près

Selon les informations de Team Talk, plusieurs formations européennes se préparent déjà à passer à l’action lors du prochain mercato estival. En Premier League, Tottenham s’intéresse particulièrement à Greenwood, à la recherche d’un joueur « dynamique » capable d’apporter de la vitesse et de la créativité dans le secteur offensif. Le West Ham United de Nuno Espírito Santo serait également sur les rangs, mais sa position actuelle – 19ᵉ de Premier League – rend la piste peu crédible pour l’attaquant anglais.

En Serie A, l’Inter Milan réfléchirait à la succession de Lautaro Martinez, sous contrat jusqu’en 2028. Reste à savoir si Greenwood peut jouer dans un rôle plus axial ?

L’Inter, l’Atlético et le FC Barcelone sont sur le coup ?

Toujours selon Team Talk, deux clubs saoudiens, Al-Ittihad et Al-Nassr, suivent le dossier depuis plusieurs mois, tout comme l’Atlético Madrid et le FC Barcelone. Si un transfert vers l’Arabie saoudite semble hautement improbable, un départ vers l’Espagne pourrait séduire le joueur – à condition que le Barça ait les moyens de s’aligner sur les exigences de l’OM.

5 goals in the last 2 Ligue 1 matches for Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/5b7nurhjmC — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 27, 2025



Estimé à 40 millions d’euros par Transfermarkt, Greenwood serait en réalité valorisé au moins le double par le club marseillais. De quoi rendre son transfert particulièrement complexe. Pour l’heure, aucun départ n’est acté, et Mason Greenwood semble bien parti pour poursuivre sa saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, avec pour objectif de qualifier l’OM pour la prochaine Ligue des champions.