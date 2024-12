Mercato OM : 7 clubs surveillent ce défenseur de l’équipe reserve ?

Le jeune défenseur de l’OM, Roggerio Nyakossi, attire l’attention de plusieurs clubs européens, notamment en Angleterre, en Belgique et en Suisse, après une performance convaincante avec la réserve marseillaise. Des clubs comme Sheffield United, Feyenoord, Hull City et des formations suisses suivent de près son évolution, envisageant un transfert possible dans les prochains mois.

Le jeune défenseur suisse de l’Olympique de Marseille, Roggerio Nyakossi, attire l’attention de plusieurs clubs européens, confirmant son potentiel et ses progrès au sein de la réserve marseillaise dirigée par Jean-Pierre Papin. Lors d’un récent match amical de l’équipe réserve face à Leicester, quatre clubs anglais ont envoyé leurs recruteurs pour superviser le talentueux défenseur central. En effet, selonKMedia, Sheffield United, Feyenoord, Hull City et un club belge étaient présents pour observer de près Nyakossi, qui ne cesse de progresser.

🚨 Exclu | Sheffield, Feyenoord, Hull City et un club belge étaient présents hier à Leicester pour superviser Roggerio Nyakossi lors d’un match amical avec la réserve de Marseille. En Suisse, Saint-Gall, Lucerne, Young Boys et Lugano suivent de près l’évolution de son dossier. — KMedia (@KMedia_ch) December 20, 2024

Ce n’est pas seulement l’Angleterre qui s’intéresse à lui. En Suisse, plusieurs clubs suivent également de près l’évolution du joueur de 19 ans. Des clubs prestigieux comme Saint-Gall, Lucerne, Young Boys et Lugano sont tous positionnés sur le dossier, voyant en lui un avenir prometteur pour leurs défenses.

Nyakossi, qui évolue principalement avec la réserve de l’OM, a impressionné par sa solidité défensive, sa lecture du jeu et sa capacité à s’impliquer dans la construction du jeu. Son profil a séduit plusieurs écuries, cherchant à renforcer leurs lignes défensives avec de jeunes talents à fort potentiel. Bien que la compétition soit rude, le joueur pourrait bientôt voir son avenir se dessiner ailleurs, si l’une de ces équipes venait à formuler une offre concrète à l’OM.



Reste à savoir si Marseille, qui a vu plusieurs jeunes talents partir ces dernières années, sera prêt à laisser filer Nyakossi ou si le club misera sur son potentiel pour l’avenir, à l’image d’autres jeunes issus de la formation marseillaise. Le mois de janvier pourrait bien marquer un tournant dans la carrière de ce défenseur prometteur.