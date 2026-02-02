Mercato OM : 8 départs officialisés… en attendant le 9e !

L’Olympique de Marseille vit un mois de janvier particulièrement agité. Le club phocéen a officialisé une série de départs majeurs lors de ce mercato d’hiver 2026, touchant toutes les lignes de l’effectif. Une vaste opération de dégraissage est en cours, tandis qu’un dernier mouvement reste attendu vers la Premier League.

Une vague de départs officialisés en janvier

Le secteur offensif est l’un des plus concernés. Neal Maupay a été prêté au FC Séville jusqu’à la fin de la saison, un choix acté par les deux clubs pour permettre à l’attaquant de retrouver du temps de jeu en Liga. Autre mouvement en attaque, Keyliane Abdallah a rejoint le Gimnàstic de Tarragone sous la forme d’un prêt jusqu’à l’été, en Primera Federación.



Toujours devant, le dossier le plus marquant reste celui de Rubinio Vaz. L’attaquant s’est engagé avec l’AS Roma dans le cadre d’un transfert estimé à 25 millions d’euros, une opération significative pour les finances marseillaises.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗞𝗲𝘆𝗹𝗶𝗮𝗻𝗲 𝗔𝗯𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮𝗵 🙌 Le jeune attaquant 🇫🇷 rejoint le Gimnàstic de Tarragone en prêt jusqu’à la fin de la saison. pic.twitter.com/JU9zSVoo06 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2026



Au milieu de terrain, le prêt de Matt O’Riley a pris fin. Le joueur retourne définitivement à Brighton, en Premier League. Dans le même temps, Darry Bakola, jeune milieu formé au club, a été transféré à Sassuolo pour un montant de 12 millions d’euros.

We can confirm that Matt O’Riley has returned to the club from his loan spell at Marseille. 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 2, 2026

Défense et gardiens également concernés

La défense n’est pas épargnée par ce mercato d’hiver. Pol Lirola s’est engagé avec le Hellas Vérone, tandis que Ulisses Garcia a été prêté à Sassuolo avec option d’achat. Dans les buts, l’OM a acté le départ de Ruben Blanco, pourtant sous contrat jusqu’en 2027, marquant une rupture nette avec un joueur arrivé pour renforcer la hiérarchie des gardiens.



Enfin, un dernier dossier reste en attente d’officialisation. Le prêt d’Angel Gomes à Wolverhampton, en Premier League, est attendu. S’il se concrétise, il viendrait conclure un mercato hivernal marqué par une refonte profonde de l’effectif marseillais, avec des conséquences immédiates sur les choix sportifs de la seconde partie de saison.