Mercato OM : “Abdelli, c’est exactement le profil qui manque à l’OM »

Sur notre plateau jeudi, Massimo Stern a expliqué pourquoi Himad Abdelli représente le meneur de jeu idéal pour l’Olympique de Marseille, capable de stabiliser le milieu et de gérer le tempo avec intelligence.

Depuis plusieurs semaines, un constat revient régulièrement autour de l’Olympique de Marseille. Le club manque d’un vrai meneur de jeu, capable de gérer les moments forts et faibles, de conserver le ballon et de créer du liant dans l’équipe. Invité sur notre plateau, Massimo Stern a insisté sur ce point en citant Himad Abdelli comme le profil idéal pour répondre à ce besoin.

Selon lui, ce n’est pas un joueur destiné à « empiler » l’effectif, mais un renfort qualitatif capable d’apporter un vrai plus sur le terrain. « Un garçon comme ça peut être là dans la gestion des temps forts et des temps faibles. Il faut garder la balle, temporiser », a-t-il expliqué, rappelant qu’Abdelli a déjà prouvé son niveau et qu’il n’a pas besoin d’être repéré à l’étranger comme d’autres joueurs venus d’Argentine ou du Chili.

Un profil complet et complémentaire pour l’OM

Pour Massimo Stern, Abdelli possède un mélange rare de qualités techniques et tactiques. Il sait conserver le ballon, gérer le rythme du jeu, accélérer au bon moment et créer des décalages. Sa présence physique, son statut d’international et sa maîtrise des deux pieds en font un joueur complet, capable de stabiliser l’équipe et de rendre le jeu plus fluide. Il insiste également sur son élégance et sa classe sur le terrain : « Il a une allure formidable, des gestes de classe… Il a quelque chose », ajoutant que son profil mental et culturel, en tant que DZ, serait parfaitement adapté à l’OM et séduirait les supporters algériens.

Stern imagine déjà l’impact direct sur l’attaque olympienne. Abdelli pourrait faciliter les connexions avec les attaquants, notamment Greenwood, et rendre l’équipe plus imprévisible. Sa personnalité calme et expérimentée lui permettrait de s’intégrer rapidement tout en guidant le collectif dans le jeu.

Massimo Stern, voit d’un bon œil l’arrivée d’Himad Abdelli qui ne serait pas simplement un renfort supplémentaire, mais bien la pièce manquante de l’entrejeu marseillais. Capable de tenir le ballon, de temporiser et de structurer le jeu, il répondrait parfaitement aux besoins actuels de l’OM et pourrait transformer le milieu de terrain, tout en apportant immédiatement un vrai plus pour le collectif.