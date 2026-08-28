Mercato OM : accord entre Balerdi et la Roma selon Fabrizio Romano !

Le dossier Leonardo Balerdi entre dans une phase très concrète. Selon Fabrizio Romano, l’AS Roma a trouvé un accord avec le défenseur argentin sur les conditions personnelles. Les discussions se poursuivent désormais avec l’OM autour d’un prêt assorti d’une clause d’achat pouvant devenir obligatoire sous certaines conditions.

Balerdi d’accord avec la Roma

Un nouveau cadre de l’Olympique de Marseille pourrait quitter le club dans les derniers jours du mercato.

🚨🟡🔴 AS Roma have agreed on personal terms with Leonardo Balerdi after Ziolkowski exit on loan to Monza. Negotiations ongoing on loan with buy clause to become mandatory under certain conditions, as @Santi_J_FM reported. pic.twitter.com/J1O4qyMQnZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026



Selon Fabrizio Romano, Leonardo Balerdi s’est entendu avec l’AS Roma sur les termes personnels de son contrat.

Le club romain a accéléré sur ce dossier après le départ de Ziolkowski, prêté à Monza.

« L’AS Roma a conclu un accord sur les termes personnels avec Leonardo Balerdi après le départ de Ziolkowski en prêt à Monza. »

Un prêt avec clause d’achat à l’étude

Les négociations se poursuivent maintenant entre les clubs. Toujours selon Fabrizio Romano, qui relaie également les informations de Santi Aouna, la formule discutée serait celle d’un prêt avec clause d’achat, laquelle deviendrait obligatoire sous certaines conditions.

À ce stade, aucun accord définitif entre l’OM et la Roma n’est encore annoncé. Le dossier est néanmoins avancé puisque l’accord avec le joueur est déjà trouvé. Il reste désormais à voir si Marseille et la Roma parviendront à s’entendre sur les modalités financières de l’opération.

Dans un contexte où l’OM doit encore enregistrer plusieurs départs avant de pouvoir réellement recruter, le cas Balerdi pourrait devenir l’un des dossiers majeurs de cette fin de mercato.