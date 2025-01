Mercato OM : accord pour la deuxième recrue aujourd’hui ?

Alors que les noms d’attaquants se multiplient (Simeone, Iheanacho, Akpom…), l’OM pourrait trouver rapidement un accord pour sa deuxiéme recrue mais au poste d’ailier / latéral gauche. En effet, le dossier Zalewski semble bien avancer…

Après avoir recruté Luiz Felipe Ramos, l’Olympique de Marseille ne s’arrête pas là et se tourne maintenant vers l’AS Roma pour renforcer son couloir gauche. Le club phocéen est en discussions avancées pour la signature de Nicola Zalewski, le joueur de couloir gauche de la Roma. Selon le journaliste Matteo Moretto du média Relevo, de nouveaux contacts positifs ont eu lieu ces dernières heures entre les deux clubs, et l’OM semble sur le point de conclure un accord. « La possibilité de transfert est toujours ouverte, et demain (ce mercredi) sera un jour clé », indique l’expert.

Zalewski, accord ce mercredi ?

Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti positivi tra il Marsiglia e la Roma per Nicola Zalewski. La possibilità di trasferimento è ancora aperta. Domani giornata importante. https://t.co/Vo18MOiksv — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 28, 2025



L’OM cherche à renforcer son côté gauche, notamment en raison de l’inconstance de Quentin Merlin et des limites d’Ulysses Garcia au sein de l’effectif marseillais. Nicola Zalewski, qui peut jouer comme piston gauche, apporterait la polyvalence et la solidité recherchées par Marseille. Le dossier pourrait se débloquer rapidement à 6 mois de la fin de son contrat. La direction marseillaise semble déterminée à finaliser ce transfert dans les jours à venir, renforçant ainsi sa compétitivité pour le reste de la saison.