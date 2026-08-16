Mercato OM : accord verbal avec le successeur de Balerdi ?

L’Olympique de Marseille accélère sur le dossier Jean-Clair Todibo. Selon Foot Mercato, l’OM a trouvé un accord verbal avec le défenseur français de 26 ans, désormais considéré comme une priorité de la direction marseillaise.

Todibo a donné son feu vert à l’OM

Le dossier Jean-Clair Todibo vient de franchir une étape importante. D’après les informations de Foot Mercato, l’OM a obtenu l’accord verbal du défenseur de West Ham pour rejoindre le projet marseillais.

Les dernières heures auraient permis à la direction olympienne d’accélérer les discussions et d’obtenir l’adhésion du joueur.

Ancien joueur de Nice, Todibo connaît parfaitement la Ligue 1. Il dispose également de deux saisons d’expérience en Premier League avec West Ham.

Lors du dernier exercice, le défenseur français a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues, dont 23 en championnat, pour plus de 1 800 minutes de jeu et une passe décisive.

L’arrivée reste conditionnée à des ventes

Cet accord avec le joueur ne signifie toutefois pas que l’opération est bouclée.

L’Olympique de Marseille doit encore trouver un terrain d’entente avec West Ham sur les conditions du transfert. Selon Foot Mercato, l’arrivée de Todibo dépend également de certaines ventes que Marseille doit encore réaliser.

Le contexte économique reste central dans le mercato OM. Grégory Lorenzi a déjà expliqué que le club doit vendre, réduire sa masse salariale et dégager des liquidités avant de pouvoir accélérer sur les recrues.

Pour Bruno Genesio, l’arrivée de Jean-Clair Todibo constituerait un renfort important dans un secteur défensif déjà marqué par plusieurs mouvements.

Marseille a donc obtenu un premier accord majeur avec le joueur. La prochaine étape sera désormais de convaincre West Ham et de trouver une formule financière compatible avec les contraintes actuelles de l’OM.