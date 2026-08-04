Mercato OM : Alidu Seidu dans le viseur ?

L’OM suivrait avec attention la situation d’Alidu Seidu, alors que le Stade Rennais pourrait connaître plusieurs mouvements dans son secteur défensif. Selon But Football Club, le défenseur ghanéen figure parmi les joueurs susceptibles de chercher une nouvelle destination avant la fermeture du mercato. Aucun contact officiel entre Marseille et Rennes n’a toutefois été annoncé à ce stade.

Une concurrence renforcée dans la défense rennaise

Le Stade Rennais pourrait encore connaître des changements importants dans son effectif défensif. Selon les informations rapportées par But Football Club, deux défenseurs seraient aujourd’hui susceptibles d’envisager un nouveau projet : Lilian Brassier et Alidu Seidu.

L’arrivée de Charlie Cresswell pourrait renforcer la concurrence et modifier la hiérarchie dans le secteur défensif. Dans un effectif plus dense, certains joueurs pourraient voir leurs perspectives de temps de jeu diminuer et être tentés d’anticiper leur avenir avant la fin du mercato.

Le cas de Lilian Brassier a déjà suscité plusieurs interrogations. Mais la situation d’Alidu Seidu pourrait également attirer l’attention de plusieurs clubs si le défenseur venait effectivement à chercher une porte de sortie.

Le profil polyvalent d’Alidu Seidu intéresse l’OM

Le profil d’Alidu Seidu présente plusieurs caractéristiques susceptibles de correspondre aux besoins de l’Olympique de Marseille. Le défenseur ghanéen est capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, une polyvalence qui peut offrir différentes options à un entraîneur au cours d’une même saison.

L’OM chercherait notamment un joueur capable d’apporter de la concurrence au poste de latéral droit tout en pouvant dépanner dans d’autres positions de la ligne défensive. Dans cette optique, le profil de Seidu apparaît cohérent sur le papier.

Sa capacité à occuper plusieurs rôles pourrait également représenter un avantage dans la construction d’un effectif, notamment si Marseille souhaite disposer de solutions supplémentaires sans multiplier les recrutements.

Un dossier encore au stade de la surveillance

À ce jour, aucune négociation ni aucun contact officiel entre l’OM et le Stade Rennais n’ont été annoncés. L’intérêt évoqué doit donc être considéré avec prudence, alors que le marché des transferts reste susceptible d’évoluer rapidement.

Selon But Football Club, un éventuel départ d’Alidu Seidu pourrait dépendre de sa situation à Rennes et des conséquences de la nouvelle concurrence dans le secteur défensif. Si le joueur devenait disponible, son profil pourrait logiquement susciter l’intérêt de plusieurs formations.