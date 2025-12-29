Mercato OM : Amine Gouiri visé par ce club de Ligue des Champions pour janvier !

L’actualité mercato de l’Olympique de Marseille s’anime autour d’un nom bien identifié. Malgré une première partie de saison compliquée, Amine Gouiri suscite l’intérêt de clubs étrangers à l’approche du mercato hivernal. Selon des informations venues de Turquie, l’attaquant olympien figure sur les tablettes de Galatasaray. Pour autant, un départ ne semble absolument pas à l’ordre du jour du côté de Marseille.

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival en provenance du Stade Rennais, Gouiri traverse une période délicate. Gêné par une blessure à l’épaule, l’international algérien de 25 ans affiche pour l’instant un bilan statistique modeste : un but et une passe décisive en sept rencontres disputées toutes compétitions confondues. Une situation qui n’empêche pas certains clubs européens de suivre son profil de près.

D’après le journaliste turc Burhan Can Terzi, Galatasaray aurait entamé des discussions en vue d’un prêt de Gouiri dès cet hiver. Intervenant sur la chaîne YouTube Sportcell, il a précisé que le club stambouliote envisage cette option malgré la blessure actuelle du joueur, dont le retour est attendu pour la fin du mois de janvier. Le technicien turc Okan Buruk apprécierait sa polyvalence offensive, capable d’évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque.

Galatasaray veut Gouiri ? Porte fermée du côté de l’OM !

Cet intérêt n’est pas nouveau. Déjà l’hiver dernier, Galatasaray avait fait de Gouiri une priorité. À l’époque, Rennes avait repoussé une offre estimée à 15 millions d’euros, avant que l’OM ne finalise son arrivée pour environ 19 millions d’euros. Un investissement conséquent qui traduit les attentes placées en lui à Marseille.



Du côté de la direction olympienne, le discours est clair. Pablo Longoria et Roberto De Zerbi comptent sur l’attaquant algérien. Il y a quinze jours, le président marseillais se montrait d’ailleurs impatient de le revoir sur les terrains, évoquant son retour parmi les renforts attendus de la seconde partie de saison. Gouiri fait partie intégrante du projet sportif mis en place par le nouvel entraîneur.

Dans ces conditions, il paraît difficile d’imaginer l’OM se séparer d’un joueur recruté seulement un an plus tôt, sauf offre exceptionnelle. Un prêt avec option d’achat obligatoire largement supérieure à 20 millions d’euros serait le seul scénario susceptible d’ouvrir la discussion. À ce stade, la position personnelle de Gouiri n’a pas filtré, alors que Galatasaray dispute également la Ligue des champions cette saison.

En l’état, Marseille ne semble donc pas disposé à fragiliser son secteur offensif. L’OM souhaite avant tout miser sur le retour en forme de Amine Gouiri, plutôt que de le laisser partir dès cet hiver.