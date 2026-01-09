Mercato OM : Angers a du mal pour Himad Abdelli !

Le milieu de terrain algérien du SCO d’Angers, Himad Abdelli, serait proche d’un accord avec l’Olympique de Marseille, alors que le mercato hivernal bat son plein. Une situation qui a surpris le club angevin, préoccupé par l’impact sur sa fin de saison.

Un choix clair pour Marseille

Cet hiver 2026 restera marqué pour Himad Abdelli. Initialement absent de la liste de Vladimir Petkovic pour la Coupe d’Afrique des Nations, le milieu de terrain a été appelé en renfort après le forfait d’Houssem Aouar. Avec l’équipe nationale algérienne, il a déjà atteint les quarts de finale et nourrit l’ambition de remporter le tournoi.

En parallèle, le mercato d’hiver s’annonce intense pour le joueur de 26 ans, en fin de contrat en juin prochain. Plusieurs clubs français suivent sa situation, dont l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Selon l’Equipe, l’Algérien privilégierait un transfert vers Marseille, séduite par le projet sportif et le rôle proposé. Reste désormais à négocier avec le SCO d’Angers, qui pourrait accepter un départ immédiat contre un chèque ou attendre l’été pour un transfert officiel à compter du 1er juillet.

Himad (Abdelli), je suis plus surpris

Du côté d’Angers, cette perspective n’est pas accueillie avec enthousiasme. En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur Alexandre Dujeux a reconnu sa surprise, comme le rapporte RMC Sport : « Le départ de Sidiki Chérif est plutôt prévu, ce qui ne veut pas dire que ça va se faire à 100 %. Mais Himad, je suis plus surpris, parce qu’on sentait vraiment une idée chez lui d’aller en fin de contrat pour faire une bonne saison, pour avoir le choix aussi au mois de juin prochain. Je m’étais plus ou moins préparé à perdre un attaquant. Si on doit perdre un milieu de terrain supplémentaire, c’est une très mauvaise nouvelle pour nous. »

#PSGOM (2-2 / TAB 4-1) : Marseille a craqué et peut nourrir des regrets ! ▶️https://t.co/a32QItU4ns pic.twitter.com/FVL8nSTDGG — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 8, 2026



Il a également évoqué les destinations possibles pour le joueur : « Lyon et l’OM, ce sont deux clubs qu’il aime beaucoup on le sait. Lui, forcément, il a ses envies, il a sa carrière. Nous, on a notre saison aussi à terminer et c’est un joueur important. Donc moi évidemment que j’ai envie qu’il reste. »

Pour l’instant, Abdelli reste concentré sur la CAN 2025 et le prochain match face au Nigeria, tandis que le futur de son mercato se dessinera dans les prochaines semaines.