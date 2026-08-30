Mercato OM : Après Balerdi, un autre gros salaire vers la Serie A ?

Neal Maupay pourrait être l’un des derniers gros dossiers de sortie à l’OM. Selon Foot Mercato, plusieurs clubs de Serie A suivent l’attaquant marseillais, parmi lesquels Monza, le Torino et le Genoa. Marseille reste ouvert à un départ du Français, qui fait partie des joueurs susceptibles d’aider le club à alléger sa masse salariale.

Monza pousse pour Maupay

Selon Foot Mercato, c’est Monza qui apparaît aujourd’hui comme la piste la plus concrète.

Le club lombard apprécie le profil de Neal Maupay, tout comme son entraîneur Ivan Juric. En interne, Monza travaille autour d’une formule de prêt avec option d’achat obligatoire sous certaines conditions.

Le montant de cette clause pourrait atteindre environ 3 millions d’euros en cas de maintien.

À ce stade, Foot Mercato précise toutefois qu’il n’existe pas encore de négociations avancées avec l’OM.

Torino et Genoa également intéressés

Le Torino a lui aussi coché le nom de Maupay, mais le Français serait actuellement assez loin dans la hiérarchie des priorités du club. Une éventuelle arrivée dépendrait notamment de départs dans le secteur offensif.

Le Genoa pense également à l’ancien attaquant d’Everton, comme cela avait déjà été le cas lors du mercato hivernal. Le dossier pourrait notamment évoluer en fonction de la situation de Vitinha.

Un départ qui aiderait l’OM à dégraisser

Pour Marseille, une sortie de Maupay serait loin d’être anodine. L’OM doit encore enregistrer plusieurs départs afin de réduire sa masse salariale et retrouver davantage de marge pour recruter.

Maupay, qui a été prêté à Séville lors de la deuxième partie de la saison dernière, fait partie des joueurs dont un départ est envisageable dans cette dernière ligne droite.

Les prochaines heures pourraient donc être décisives : la Serie A s’intéresse sérieusement à Maupay, et l’OM espère qu’un de ces clubs passera rapidement à l’offensive.