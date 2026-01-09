Mercato OM : après Guendouzi, Fenerbahçe vise un homme clé de De Zerbi !

Selon la presse turque, et notamment Fotomaç, le nom de l’attaquant de l’Olympique de Marseille Amine Gouiri circule du côté de Fenerbahçe à l’approche du mercato. Le club stambouliote chercherait à renforcer son secteur offensif et suivrait de près la situation du joueur marseillais, sans qu’aucune discussion officielle n’ait été confirmée à ce stade.

Un intérêt évoqué par la presse turque, sans confirmation officielle

Dans une information publiée par Fotomaç, média sportif bien implanté en Turquie, Amine Gouiri ferait partie des profils offensifs étudiés par Fenerbahçe. Le club turc, engagé sur plusieurs tableaux sportifs, serait à la recherche d’un joueur capable d’évoluer à plusieurs postes en attaque, un registre correspondant au profil de l’international algérien de l’OM.

🟡🔵 Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Marsilya’da forma giyen Cezayirli futbolcu Amine Gouiri’yi Tedesco’nun raporu doğrultusunda gündeme taşıdı. Fenerbahçe’nin Gouiri hamlesinde, Tedesco’nun çok yönlü bir hücum oyuncusu talebinin etkili olduğu öğrenildi. pic.twitter.com/VC00LAfNmf — Fotomaç (@fotomac) January 9, 2026



Toujours selon cette même source, cet intérêt s’inscrirait dans une réflexion globale sur le recrutement offensif du club stambouliote. Aucune offre formelle n’est évoquée et aucun montant n’est avancé. Du côté de Marseille, aucune prise de parole officielle n’a été faite concernant un possible départ de Gouiri, arrivé sur la Canebière avec un statut important dans le projet sportif.



Fotomaç mentionne également le contexte sportif de Fenerbahçe, qui chercherait à renforcer son effectif après plusieurs mouvements récents sur le marché. Là encore, ces éléments restent au stade de l’information relayée par la presse locale, sans confirmation publique des dirigeants concernés.

Amine Gouiri, un dossier sensible pour l’OM de De Zerbi

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille s’appuie sur un effectif en construction, dans lequel Amine Gouiri occupe une place stratégique par sa polyvalence offensive. Capable d’évoluer en pointe comme sur les côtés, l’attaquant représente un profil recherché sur le marché européen, ce qui explique l’émergence régulière de rumeurs autour de son avenir.

À ce stade, aucun élément concret ne permet d’affirmer l’existence de négociations entre l’OM et Fenerbahçe.