Mercato OM : Après Kamissoko, Marseille blinde un jeune talent sollicité !

L’ OM s’apprête à sécuriser l’avenir de l’un de ses jeunes défenseurs les plus prometteurs. Selon L’Équipe, le latéral Alexi Koum va prochainement prolonger son contrat malgré plusieurs sollicitations venues de l’étranger. Le club marseillais a également repoussé une approche d’ Annecy, preuve de sa volonté de miser sur son jeune talent.

L’OM verrouille l’avenir d’Alexi Koum

L’Olympique de Marseille poursuit son travail sur les dossiers de ses jeunes joueurs. Selon les informations de L’Équipe, Alexi Koum est en passe de prolonger son aventure sur la Canebière. Une décision qui illustre la stratégie du club de conserver ses meilleurs éléments issus de la formation, alors que le défenseur était courtisé.

Toujours d’après le quotidien sportif, plusieurs offres en provenance de clubs étrangers ont été transmises pour le jeune latéral. Elles ont toutes été refusées par les dirigeants marseillais. Dans le même temps, Annecy, pensionnaire de Ligue 2, s’est également renseigné pour tenter de récupérer le joueur. Cette approche n’a pas davantage convaincu l’OM, qui souhaite poursuivre le développement de son défenseur au sein de son effectif.

Ali Zarrak poursuit son travail sur les jeunes talents

Ce dossier s’inscrit dans la continuité du travail mené par Ali Zarrak sur plusieurs jeunes joueurs de l’OM. Déjà impliqué dans le recrutement de Robinio Vaz, arrivé en provenance de Sochaux, le dirigeant a également participé à la prolongation de Nouhoum Kamissoko.

Selon L’Équipe, le dossier d’Alexi Koum suit désormais la même trajectoire. La future prolongation du latéral témoigne de la volonté du club de sécuriser les profils jugés prometteurs avant qu’ils ne suscitent davantage de convoitises sur le marché des transferts.

Cette politique permet également à l’OM de conserver la maîtrise de l’avenir de ses jeunes éléments, dans un contexte où les clubs européens suivent de près les meilleurs espoirs des centres de formation français.

Une marque de confiance de la direction marseillaise

Le refus des propositions venues de l’étranger comme de celle d’Annecy traduit clairement la position du club. Plutôt que de laisser partir son jeune latéral, l’OM souhaite lui offrir une perspective à plus long terme avec un nouveau contrat.

Cette décision intervient alors que le club travaille sur plusieurs dossiers liés à son effectif professionnel mais également à son secteur de la formation. La volonté de prolonger Alexi Koum s’inscrit dans cette logique de continuité, avec l’objectif de préserver les joueurs considérés comme des éléments d’avenir.