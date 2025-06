Mercato OM : Après la Roma, un gros club fonce sur Balerdi !

Le défenseur central de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi, continue d’attirer l’attention de plusieurs grands clubs en Serie A. Selon les informations publiées par La Gazzetta dello Sport, après l’intérêt manifesté par la Roma, c’est désormais la Juventus qui se penche sérieusement sur le cas de l’international argentin.

Balerdi, un profil apprécié en Italie

Auteur d’un match solide avec l’Argentine contre le Chili, Leonardo Balerdi voit sa cote grimper sur le marché des transferts. À 25 ans, le capitaine de l’OM est considéré comme l’un des éléments les plus fiables de la défense marseillaise. Son profil technique, sa lecture du jeu et sa progression constante suscitent de nombreuses convoitises.

Selon La Gazzetta dello Sport relayé par le journaliste Guillaume MP, « après la Roma, la Juve fonce sur Leonardo Balerdi. Son profil fait l’unanimité et plaît beaucoup à Giorgio Chiellini ». L’ancien défenseur emblématique de la Juventus, désormais en retrait du terrain, jouerait un rôle d’influence dans les choix stratégiques du club turinois.

Gazzetta : Après la Roma, la Juve fonce sur Leonardo #Balerdi. Son profil fait l’unanimité et plaît beaucoup à Giorgio Chiellini. Les relations entre les deux clubs sont excellentes (Longoria/Benatia sont des anciens) et pourraient favoriser ce transfert. L’#OM veut toutefois… pic.twitter.com/33zSeTZou0 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 6, 2025

Des relations favorables entre les clubs, mais l’OM veut garder Balerdi

Un autre élément pourrait faciliter un éventuel transfert : les relations positives entre l’OM et la Juventus. « Les relations entre les deux clubs sont excellentes (Longoria/Benatia sont des anciens) et pourraient favoriser ce transfert », précise encore La Gazzetta. En effet, Pablo Longoria, président de l’OM, et Mehdi Benatia, responsable du recrutement turinois, ont tous deux évolué dans les deux structures et entretiennent de bons rapports.

Leonardo BALERDI Brille avec l’Argentine lors de la victoire 1-0 contre le Chili. A lire ici en détail : https://t.co/7oXEoAmqxS ⏩A GAGNÉ TOUS ses DUELS AÉRIENS

⏩IL N’A PAS ÉTÉ DRIBBLÉ.

⏩➡️ PREMIER en % DE PASSES REUSSIES (98 %) 🙌Le défenseur de l’OM a impressionné… pic.twitter.com/GovG9MpVy3 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 6, 2025



Pour autant, l’Olympique de Marseille ne souhaite pas se séparer de Balerdi. « L’OM veut toutefois garder son joueur », indique le quotidien italien. Sous contrat jusqu’en 2026, Balerdi reste un élément clé du projet marseillais, alors que le club entame un nouveau cycle sous la direction de Roberto De Zerbi.

La Juventus, en quête de renforts défensifs, pourrait toutefois insister dans les prochaines semaines, à l’approche du mercato estival. Le dossier Leonardo Balerdi pourrait donc animer les discussions entre Marseille et Turin dans les jours à venir.