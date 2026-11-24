La défaite de l’Olympique de Marseille contre Le Mans (2-3), dimanche au Vélodrome, a brutalement rappelé les fragilités défensives de l’équipe de Bruno Genesio. Avec des statistiques inquiétantes et un effectif limité dans ce secteur, le recrutement d’un défenseur central apparaît désormais indispensable. Mais quel profil Grégory Lorenzi doit-il privilégier pour renforcer l’OM cet hiver ?

Après cinq victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille semblait avoir retrouvé un certain équilibre. Mais la défaite contre Le Mans a relancé les inquiétudes. Alors qu’ils menaient 2-0 à la pause, les joueurs de Bruno Genesio ont complètement perdu le contrôle de la rencontre, encaissant trois buts dans les vingt dernières minutes.

Une défaillance qui ne constitue malheureusement pas un accident isolé.

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Une défense parmi les plus inquiétantes d’Europe

Selon les données d’Opta, relayées par RMC Sport, l’OM concède en moyenne 2,40 expected goals (xG) par rencontre en Ligue 1, soit le deuxième total le plus élevé parmi les équipes des cinq grands championnats européens, derrière Augsbourg.

Face au Mans, les chiffres ont été encore plus alarmants : 3,94 xG concédés, 18 tirs subis dont neuf cadrés.

Ces statistiques témoignent d’un problème collectif profond, que les bonnes prestations de Jeffrey de Lange ne suffisent pas toujours à compenser.

Après la rencontre, Bruno Genesio a d’ailleurs reconnu les difficultés de son équipe à conserver sa maîtrise, notamment en deuxième période.

Comme nous l’expliquions sur FCM, les chiffres défensifs de Marseille sont particulièrement préoccupants↗.

Quel défenseur pour le système de Genesio ?

Selon les informations de La Provence, un défenseur central figure parmi les trois priorités de Grégory Lorenzi pour le mercato hivernal, avec un milieu box-to-box et un avant-centre.

Mais le profil recherché sera déterminant.

Le système de Bruno Genesio repose notamment sur un pressing haut, qui expose parfois la défense lorsque l’adversaire parvient à éliminer la première ligne de pression.

Dans un récent entretien à l’AFP, Jeffrey de Lange reconnaissait lui-même cette difficulté :

« On aime presser et on laisse donc des espaces, que le gardien doit couvrir. »

L’OM aurait donc particulièrement besoin d’un défenseur rapide, capable de défendre de grands espaces et de gérer les appels dans la profondeur.

Mais la vitesse ne suffit pas. Le futur renfort devra également être solide dans les duels et capable de relancer proprement sous pression.

Les erreurs techniques et les pertes de balle dans les premières phases de construction ont régulièrement exposé Marseille à des occasions dangereuses.

Une profondeur d’effectif insuffisante

La blessure de longue durée de Derek Cornelius a réduit les possibilités de rotation dans l’axe.

Nayef Aguerd apporte de l’expérience, tandis que CJ Egan-Riley continue de progresser, mais Genesio dispose de peu d’alternatives offrant des garanties comparables.

Avec l’enchaînement des rencontres de Ligue 1, de Ligue Europa et de Coupe de France, cette situation pourrait rapidement devenir problématique.

L’OM doit donc trouver un joueur capable d’intégrer immédiatement la rotation, voire de concurrencer les titulaires actuels.

La DNCG pourrait compliquer les plans de Lorenzi

Le principal obstacle reste financier.

Début décembre, les dirigeants marseillais devront présenter un nouveau plan devant la DNCG, dans l’espoir d’obtenir davantage de liberté pour recruter.

Selon La Provence, Marseille privilégierait notamment des joueurs connaissant déjà la Ligue 1 et susceptibles d’arriver sous la forme de prêts.

Comme nous l’évoquions dans notre précédent article sur les contraintes du mercato hivernal↗, l’OM devra probablement faire preuve d’imagination pour renforcer son effectif.

Mais recruter un défenseur ne suffira pas à résoudre tous les problèmes.

Les difficultés marseillaises proviennent également du manque de coordination du pressing, des espaces entre les lignes et de certaines pertes de balle dangereuses.

Le futur renfort devra donc s’intégrer dans un collectif lui-même capable de mieux protéger sa défense.

Après avoir encaissé trois buts en vingt minutes contre Le Mans, l’OM ne peut plus ignorer ses fragilités. Pour Grégory Lorenzi, la priorité sera de trouver un défenseur adapté au système de Genesio, sans dépasser les limites financières imposées au club.