L’OM prépare un rendez-vous important avec la DNCG début décembre. Les dirigeants marseillais présenteront un nouveau plan financier pour tenter d’assouplir les restrictions imposées en juin et recruter cet hiver. Trois postes sont ciblés : défenseur central, milieu de terrain et avant-centre.

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Selon La Provence, dont les informations sont rapportées par Le Phocéen, l’Olympique de Marseille cherche à retrouver des marges de manœuvre lors de son prochain passage devant la Direction nationale de contrôle de gestion. Malgré les départs de Mason Greenwood, Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Geronimo Rulli, le club n’a pas encore ramené sa masse salariale sous le plafond fixé par l’instance. Le président Stéphane Richard se prépare donc à une éventuelle sanction, tout en travaillant à en limiter la portée.

Un plan financier pour obtenir davantage de latitude

Le club prépare depuis plusieurs mois un nouveau plan↗ financier adapté à sa situation économique. L’objectif est de démontrer que les efforts engagés permettent d’envisager quelques renforts sans compromettre le redressement financier de l’OM. Des négociations sont également menées avec plusieurs joueurs afin de réduire leurs salaires, et certaines seraient proches d’aboutir. Une vente en janvier pourrait aussi offrir davantage de souplesse, même si la direction ne souhaite pas bouleverser un groupe qui a retrouvé une certaine stabilité sous Bruno Genesio. Le principal dégraissage est plutôt envisagé pour l’été prochain, avec plusieurs gros salaires susceptibles de quitter Marseille, dont Nayef Aguerd, Pierre-Emile Hojbjerg, Emerson Palmieri, Igor Paixao, Angel Gomes, Neal Maupay et Amine Gouiri.

Trois postes ciblés par Grégory Lorenzi

Le directeur sportif Grégory Lorenzi↗ travaille déjà sur plusieurs pistes. L’OM cible en priorité un défenseur central, un milieu box-to-box et un avant-centre, avec une préférence pour des profils connaissant la Ligue 1 et potentiellement disponibles sous la forme de prêts. La réalisation de ces opérations reste toutefois conditionnée à la décision de la DNCG. La volonté affichée par le club est clairement de pouvoir renforcer l’effectif si les conditions financières et sportives sont réunies.

Notre volonté, c’est de faire des recrutements cet hiver si on peut le faire et si on estime qu’on doit en faire.

Le club cherche aussi de nouvelles recettes

En parallèle du travail sur la masse salariale, Stéphane Richard et le directeur↗ commercial Grégory La Mela cherchent à augmenter les revenus de l’OM. Le renouvellement du partenariat avec Sublime Côte d’Ivoire, le naming du CEPAC Vélodrome et le retour attendu d’Adidas comme équipementier la saison prochaine sont présentés comme des leviers importants. L’arrivée de nouveaux partenaires et le recours à un emprunt bancaire font également partie des pistes étudiées. Le propriétaire Frank McCourt continue pour sa part d’assumer ses engagements financiers, selon le président marseillais.