L’OM a subi une nouvelle déconvenue dimanche soir face au Mans, en s’inclinant 3-2 après avoir mené de deux buts. Cette remontée met en lumière une fragilité défensive confirmée par une statistique particulièrement élevée à l’échelle européenne.

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Les Marseillais semblaient se diriger vers une sixième victoire consécutive en Ligue 1 après une première période maîtrisée contre Le Mans, barragiste au coup d’envoi. Pourtant, trois buts encaissés dans les vingt dernières minutes ont inversé le scénario, avec un coup franc de Louis Mafouta à la 70e minute, puis des réalisations d’Erwan Colas et Jean Vercruysse en fin de rencontre.

Marseille concède 2,40 expected goals par match

Selon les données d’Opta rapportées par RMC Sport, l’OM est le club qui concède le plus d’expected goals en Europe derrière↗ Augsbourg, qui affiche une moyenne de 4,43. Les joueurs marseillais autorisent ainsi 2,40 xG par match, un indicateur qui mesure la probabilité qu’une occasion se transforme en but selon sa dangerosité et la position du tireur. Contre Le Mans, cette moyenne a été largement dépassée puisque les Olympiens ont concédé 3,94 expected goals, pour trois buts encaissés. Le gardien Jeffrey De Lange a longtemps retardé l’échéance, notamment en repoussant un penalty de Mafouta à la 79e minute, sans pouvoir empêcher la défaite marseillaise.

Bruno Genesio pointe une fébrilité récurrente

Après la rencontre, Bruno Genesio↗ a décrit une deuxième période durant laquelle son équipe a progressivement perdu le contrôle. L’entraîneur de l’OM a également rapproché cette défaillance de celles observées lors des précédents matchs disputés à domicile, même si les conséquences avaient alors été moins lourdes.

« Lors de nos deuxièmes périodes et notamment ici, à domicile, sur les trois derniers matchs, on a le même constat. Au bout de 15, 20 minutes, on a un jeu qui commence à se liquéfier et une fébrilité défensive qui nous gagne. »

Genesio↗ a cité les rencontres contre Le Havre, remportée 4-3 après une avance de quatre buts, et Toulouse, gagnée 2-0, comme des précédents où l’OM avait déjà connu une baisse de régime sans être sanctionné. Il n’a toutefois pas retenu l’hypothèse d’un manque d’humilité ou d’un problème de comportement au sein de son groupe.