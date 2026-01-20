Mercato OM : Après Lirola et Blanco, deux autres départs ?

L’Olympique de Marseille pourrait connaître un mouvement de dégraissage lors de ce mercato hivernal. Deux joueurs au temps de jeu très limité sont aujourd’hui au cœur de discussions avancées, selon des informations concordantes de journalistes spécialisés.

À quelques semaines de la fin de la fenêtre hivernale, le mercato de l’OM s’anime dans le sens des départs. Sans être titulaires dans la rotation mise en place par Roberto De Zerbi, Ulysses Garcia et Neal Maupay font l’objet d’intérêts concrets, révélés par Sacha Tavolieri et Santi Aouna. Deux situations distinctes, mais un même constat : un temps de jeu réduit qui ouvre la porte à une exfiltration.

Ulysses Garcia suivi de près par l’Hellas Vérone

Arrivé à l’Olympique de Marseille avec l’étiquette d’un latéral capable d’apporter de la profondeur, Ulysses Garcia peine à s’imposer durablement. Utilisé de manière ponctuelle, le défenseur suisse n’a pas réussi à s’installer comme une option prioritaire dans la hiérarchie de De Zerbi, notamment dans un système exigeant sur le plan tactique.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, « l’Hellas Verona s’active pour Ulysses Garcia. En quête d’un latéral gauche cet hiver, le club de Serie A a ciblé le profil du Suisse. Un prêt est à l’étude ». Une information qui confirme l’intérêt concret du club italien, à la recherche d’un renfort immédiat pour sécuriser son couloir gauche.

🇨🇭 🔵⚪️ L’Hellas Verona s’active pour Ulysses Garcia! En quête d’un latéral gauche cet hiver, le club de Serie A a ciblé le profil du Suisse. Un prêt est à l’étude. ⏳ Wait&See… #mercato #OM #Nati pic.twitter.com/3qwFdYZdcL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 20, 2026



Pour l’OM, un prêt permettrait d’alléger l’effectif tout en offrant du temps de jeu à un joueur qui en manque cruellement. Aucun accord n’est encore officialisé, mais les discussions sont engagées.

Neal Maupay très intéressé par le projet du Paris FC

🚨EXCL: 🔵🇫🇷 #Ligue1 | ❗️Le PFC avance sur Neal-Maupay ➡️ L’attaquant français est très intéressé par le projet ambitieux du club francilien https://t.co/inWMt01nWr pic.twitter.com/zdjvWYvuUG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 20, 2026



Autre dossier chaud du mercato marseillais, celui de Neal Maupay. L’attaquant français traverse une période délicate sur la Canebière, avec un rôle secondaire dans la rotation offensive. Malgré son expérience et son profil de joueur de surface, il n’a pas su s’imposer comme une solution régulière en Ligue 1.

D’après Santi Aouna, « le PFC avance sur Neal Maupay. L’attaquant français est très intéressé par le projet ambitieux du club francilien ». Le Paris FC, en pleine structuration sportive, souhaite renforcer son secteur offensif et voit en Maupay un profil capable d’apporter immédiatement.

L’intérêt du joueur pour ce projet confirme une volonté de relance, dans un environnement où il pourrait retrouver un statut plus central. Là encore, aucune officialisation n’a été communiquée, mais les échanges sont bien réels.