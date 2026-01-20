Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : Après Lirola et Blanco, deux autres départs ?
Mercato OM

Mercato OM : Après Lirola et Blanco, deux autres départs ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’Olympique de Marseille pourrait connaître un mouvement de dégraissage lors de ce mercato hivernal. Deux joueurs au temps de jeu très limité sont aujourd’hui au cœur de discussions avancées, selon des informations concordantes de journalistes spécialisés.

 

À quelques semaines de la fin de la fenêtre hivernale, le mercato de l’OM s’anime dans le sens des départs. Sans être titulaires dans la rotation mise en place par Roberto De Zerbi, Ulysses Garcia et Neal Maupay font l’objet d’intérêts concrets, révélés par Sacha Tavolieri et Santi Aouna. Deux situations distinctes, mais un même constat : un temps de jeu réduit qui ouvre la porte à une exfiltration.

 

 

Ulysses Garcia suivi de près par l’Hellas Vérone

 

Arrivé à l’Olympique de Marseille avec l’étiquette d’un latéral capable d’apporter de la profondeur, Ulysses Garcia peine à s’imposer durablement. Utilisé de manière ponctuelle, le défenseur suisse n’a pas réussi à s’installer comme une option prioritaire dans la hiérarchie de De Zerbi, notamment dans un système exigeant sur le plan tactique.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, « l’Hellas Verona s’active pour Ulysses Garcia. En quête d’un latéral gauche cet hiver, le club de Serie A a ciblé le profil du Suisse. Un prêt est à l’étude ». Une information qui confirme l’intérêt concret du club italien, à la recherche d’un renfort immédiat pour sécuriser son couloir gauche.

 


Pour l’OM, un prêt permettrait d’alléger l’effectif tout en offrant du temps de jeu à un joueur qui en manque cruellement. Aucun accord n’est encore officialisé, mais les discussions sont engagées.

 

Neal Maupay très intéressé par le projet du Paris FC

 

 


Autre dossier chaud du mercato marseillais, celui de Neal Maupay. L’attaquant français traverse une période délicate sur la Canebière, avec un rôle secondaire dans la rotation offensive. Malgré son expérience et son profil de joueur de surface, il n’a pas su s’imposer comme une solution régulière en Ligue 1.

D’après Santi Aouna, « le PFC avance sur Neal Maupay. L’attaquant français est très intéressé par le projet ambitieux du club francilien ». Le Paris FC, en pleine structuration sportive, souhaite renforcer son secteur offensif et voit en Maupay un profil capable d’apporter immédiatement.

L’intérêt du joueur pour ce projet confirme une volonté de relance, dans un environnement où il pourrait retrouver un statut plus central. Là encore, aucune officialisation n’a été communiquée, mais les échanges sont bien réels.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823