Mercato OM : Après Lirola, Vérone négocie une autre arrivée en provenance de Marseille ?

Après les situations déjà tranchées de Pol Lirola et Ruben Blanco, l’Olympique de Marseille pourrait poursuivre le dégraissage de son effectif cet hiver. Peu utilisé depuis le début de la saison, l’arrière gauche international suisse Ulisses Garcia est annoncé avec insistance du côté de la Serie A.

Ulisses Garcia, un temps de jeu très limité à Marseille

Arrivé à l’été 2023 en provenance des Young Boys de Berne, Ulisses Garcia n’a jamais réellement réussi à s’imposer sous le maillot de l’OM. Cette saison, le défenseur suisse de 30 ans a vu son temps de jeu se réduire considérablement. La concurrence incarnée par Emerson à son poste d’arrière gauche l’a relégué dans un rôle secondaire, loin des attentes initiales placées en lui.

🚨 Mercato OM : Quinten #Timber très proche de rejoindre l’Olympique de Marseille ! Info : @FabrizioRomano ✅ Accord verbal sur le salaire ✅ ⚡ Négociations finales avec Feyenoord sur l’indemnité de transfert Polyvalent au milieu, le Néerlandais de 24 ans pourrait débarquer… pic.twitter.com/Y7UsyfQFet — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 19, 2026



Sous contrat avec le club phocéen jusqu’au 30 juin 2028, Ulisses Garcia dispose pourtant d’un profil expérimenté, avec 11 sélections avec la Suisse. Mais dans un contexte de réajustement d’effectif voulu par Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille cherche à optimiser sa masse salariale et à se séparer de joueurs jugés peu utilisés ou hors du projet sportif immédiat.

Des discussions avancées avec le Hellas Vérone ?

Selon l’insider italien Damiano Er Faina, des négociations seraient actuellement en cours entre l’OM et le Hellas Vérone pour un transfert de Ulisses Garcia dès ce mercato hivernal. Le club italien, engagé dans la lutte pour son maintien en Serie A, cherche à renforcer son secteur défensif et aurait ciblé l’international suisse pour apporter de l’expérience à son couloir gauche.

La valeur marchande de Ulisses Garcia est estimée à environ 3 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Aucun montant officiel n’a filtré concernant les discussions, mais les échanges seraient jugés actifs entre les deux parties. Un départ permettrait à l’Olympique de Marseille de poursuivre son opération dégraissage, après les sorties récentes de Pol Lirola et Ruben Blanco.

Un clin d’œil du calendrier pourrait également accompagner ce dossier : en cas de transfert, Ulisses Garcia retrouverait à Vérone Pol Lirola, libéré de son contrat par l’OM et officiellement engagé par le club italien ces dernières heures. Une continuité qui pourrait faciliter l’intégration du latéral suisse en Serie A.

Pour l’OM, ce possible mouvement s’inscrit dans une logique de gestion d’effectif et d’ajustement sportif, alors que le club reste attentif aux opportunités du mercato d’hiver sans bouleverser son équilibre global.