Mercato OM : après Medina, Marseille veut encore frapper fort

Alors que l’arrivée de Facundo Medina doit être finalisée ce mercredi, l’OM poursuit un mercato ambitieux. Quatre recrues supplémentaires sont espérées, tandis que plusieurs départs restent possibles. Le mercato s’annonce encore très agité sur la Canebière.

Selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille s’apprête à officialiser l’arrivée de Facundo Medina, défenseur argentin du RC Lens. Le joueur doit passer la deuxième partie de sa visite médicale ce mercredi avant de parapher son contrat. Ce renfort attendu en défense ne marque pourtant qu’une étape dans le chantier estival mené par la direction phocéenne.

Quatre recrues espérées, un effectif à remodeler

Après les arrivées de CJ Egan-Riley, Angel Gomes et désormais Medina, l’OM espère encore au moins quatre recrues. Le club vise un autre défenseur central pour densifier l’axe, ainsi qu’un latéral droit pour offrir une alternative à Amir Murillo. Sur le plan offensif, un ailier gauche reste une priorité, tout comme un avant-centre capable d’épauler ou de concurrencer Amine Gouiri. Dans ce registre, Matthis Abline reste une cible privilégiée malgré les déclarations récentes de Waldemar Kita.

Si le milieu de terrain semble bien fourni, même en cas de départ de Valentin Rongier, d’autres ajustements sont attendus dans l’effectif. Plusieurs éléments pourraient quitter le club si une belle offre se présente : Pol Lirola, Derek Cornelius ou Amine Harit sont concernés. Neal Maupay, malgré sa popularité auprès des supporters, n’est pas certain de rester, son temps de jeu ayant fondu en fin de saison.

Enfin, Azzedine Ounahi, après un prêt intéressant au Panathinaïkos, et Ismaël Koné, retourné de Rennes, pourraient ne plus reporter le maillot marseillais.

L’été s’annonce donc encore long et agité pour Pablo Longoria et la cellule de recrutement olympienne, décidés à offrir à Roberto De Zerbi un effectif complet et conforme à ses exigences tactiques.