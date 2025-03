Mercato OM : Après Milan, un autre gros club vise De Zerbi !

Déjà annoncé comme une cible de l’AC Milan pour remplacer Sérgio Conceição, le coach de l’OM Roberto De Zerbi serait aussi visé par un autre gros club italien. En effet, le technicien serait dans la fameuse short list pour succéder à Motta cet été.

L’avenir de Thiago Motta à la Juventus semble de plus en plus incertain. Selon Tuttosport, l’avenir de Thiago Mottaest encore plus incertain après la défaite face à l’Atalanta hier soir. La Gazzetta Dello Sport précise que la 4e place pourrait ne plus suffire à Motta, et 3 noms sont évoqués pour le remplacer la saison prochaine : De Zerbi, Gasperini et Conté.

Le journaliste italien Simone Lorini a même précisé dans des propos rapporté par Foot01 : « Le grand rêve des supporters est le retour d’Antonio Conte, vainqueur comme capitaine et sur le banc. Gian Piero Gasperini a également un passé à la Juventus, et a déjà annoncé qu’il ne renouvellerait pas son contrat avec l’Atalanta. Mais entre les deux anciens joueurs de la Juve, il faut aussi garder un œil sur Roberto De Zerbi, actuellement à Marseille« , a déclaré le journaliste.

Motta sur la sellette, De Zerbi évoqué !

🔴 Tuttosport : Thiago #Motta sur la sellette après la défaite face à l’Atalanta hier soir. Gazzetta : La 4e place pourrait ne plus suffire à Motta en fin de saison. La fin de saison déterminera son avenir. De Zerbi, Gasperini et Conte dans la liste 🗞️ pic.twitter.com/oI3kfjldJu — GuillaumeMP (@Guillaumemp) March 10, 2025

Si cette hypothèse prend de l’ampleur en Italie, l’Olympique de Marseille reste serein quant à l’avenir de son technicien. Pablo Longoria compte sur De Zerbi pour poursuivre son projet et une qualification en Ligue des champions pourrait renforcer cette position. L’OM est actuellement bien placé pour atteindre cet objectif, ce qui rend peu probable un départ immédiat.

Cependant, la Juventus représente un attrait certain. L’histoire récente du club phocéen a montré que la stabilité sur le banc restait fragile. Pablo Longoria, ancien de la Juventus, garde donc un œil attentif sur l’évolution de la situation turinoise. De Zerbi dispose encore de deux ans de contrat avec l’OM, mais le football réserve souvent des surprises.

Reste à savoir si la Vieille Dame franchira une étape supplémentaire dans cette piste ou si Roberto De Zerbi poursuivra son travail à Marseille. Les prochaines semaines seront déterminantes.