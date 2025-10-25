Mercato OM : Après Paixao, une nouvelle cible en Eredvisie ?

L’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché pour renforcer son secteur offensif. Selon des informations confirmées et rapportées par Africafoot, le club phocéen aurait entamé des discussions avec Feyenoord pour tenter de recruter Anis Hadj Moussa, l’attaquant international algérien, lors du prochain mercato hivernal. Une opération ambitieuse pour un joueur en pleine ascension, mais dont la situation aux Pays-Bas semble de plus en plus tendue.

Une relation tendue avec Van Persie pousse Hadj Moussa vers la sortie

Arrivé à Feyenoord en 2024, Anis Hadj Moussa s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs éléments offensifs du club néerlandais. Pourtant, malgré des performances convaincantes — 6 buts et 1 passe décisive en 13 matchs toutes compétitions confondues —, ses relations avec Robin van Persie, son entraîneur, se seraient dégradées au fil des semaines.

Selon Africafoot, les désaccords entre les deux hommes porteraient sur l’attitude du joueur sur le terrain, jugée trop individualiste. Une source proche du club évoque même une ambiance devenue pesante : « Hadj Moussa n’est plus épanoui, il veut franchir un cap ailleurs. »

Sous contrat jusqu’en 2030 avec Feyenoord, l’attaquant algérien pourrait néanmoins bénéficier d’une ouverture de sortie dès janvier 2026, à condition qu’une offre jugée satisfaisante soit formulée. L’OM, qui cherche à dynamiser son attaque sous la direction de Roberto De Zerbi, suivrait de très près ce dossier.

Un profil offensif qui séduit Marseille

Passé par le RC Lens, puis par Cherleroi ou encore le Vitesse Arnhem, Anis Hadj Moussa s’est fait un nom grâce à son explosivité, son pied gauche précis et sa capacité à créer le danger dans les un-contre-un. À seulement 23 ans, sa valeur marchande est estimée à 20 millions d’euros par Transfermarkt — un montant conséquent mais cohérent avec son potentiel et ses performances en Ligue des champions.

Paixao est déjà une belle réussite. L’OM doit remercier Feyenoord en posant 20M sur Hadj Moussa. Il est bien meilleur que le bresilien. En plus c’est un Zhomme. Je le vois top 3 Europe à son poste actuellement. Devant Greenwood notamment.pic.twitter.com/CESzB50Ys8 — 🇵🇸 ⴰⵖⵉⵍⴰⵙ (@ArylesMZ) October 24, 2025



L’OM, qui a déjà réussi plusieurs paris sur de jeunes talents à fort potentiel, verrait en Hadj Moussa un renfort offensif prometteur, capable d’apporter de la vitesse et de la créativité dans le couloir gauche. Pour le joueur, un transfert vers Marseille représenterait l’opportunité de retrouver un cadre francophone, un championnat plus médiatisé et un public passionné, idéal pour relancer sa carrière.

Alors que les tensions à Feyenoord semblent désormais irréversibles, le dossier Anis Hadj Moussa pourrait bien s’accélérer dans les prochaines semaines. Et l’Olympique de Marseille apparaît aujourd’hui comme l’une des destinations les plus crédibles pour accueillir l’international algérien dès cet hiver.