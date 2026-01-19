Mercato OM : Après Timber et Abdelli, un autre milieu de terrain visé ?

L’Olympique de Marseille serait entré dans la course pour Lucas Da Cunha, milieu de terrain français évoluant actuellement à Côme en Serie A, selon plusieurs sources spécialisées dans le mercato. Sky Italia, via le journaliste Gianluca Di Marzio, rapporte que Marseille a établi des contacts avec le club italien pour s’informer sur la situation du joueur dans ce mercato d’hiver.

Âgé de 24 ans et sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Côme, Da Cunha est considéré comme un pilier du club entraîné par Cesc Fàbregas. Malgré cela, l’OM semble prêt à approfondir cette piste, notamment dans l’hypothèse de départs au milieu de terrain avant la clôture du mercato le 2 février 2026.

Non solo Timber, il Marsiglia vuole anche Da Cunha del Como: contatti in corso @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 19, 2026



Cette information croise les récentes évolutions du mercato marseillais, où le club phocéen a déjà officialisé le départ de Ruben Blanco et Pol Lirola, et examine désormais la possibilité de départs de certains milieux comme Angel Gomes ou Darryl Bakola. Sur le front des arrivées, Marseille a intensifié les discussions pour Quinten Timber et poursuit les démarches pour Himad Abdelli.

Da Cunha visé par l’OM ?

Sur le plan sportif, Da Cunha a été un joueur régulier cette saison en Serie A, avec plus d’une dizaine d’apparitions, mais sans les statistiques offensives marquantes qui le feraient ressortir immédiatement comme une signature spectaculaire. Sa valeur marchande est estimée autour de 15 millions d’euros, un montant conséquent pour un club comme l’OM en ce mercato d’hiver.

La difficulté principale résidera dans la volonté de Côme de conserver son milieu, qui fait partie des joueurs-clés de l’équipe italienne, tout comme dans la capacité de Marseille à proposer une offre rapide et convaincante d’ici à la fin du mois.